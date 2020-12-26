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Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

26.12.2020 17:55 | Son Güncelleme:
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Samsun merkezli 4 ili kapsayan dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen "örgüt kapsamında nitelikli dolandırıcılık" olayı ile ilgili ülke genelinde 12 dolandırıcılık olayında 16 müşteki şahıstan toplam 111 bin lira maddi menfaat sağlayan 11 şüpheli şahıs tespit edildi.

Samsun merkezli 4 ili kapsayan dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen "örgüt kapsamında nitelikli dolandırıcılık" olayı ile ilgili ülke genelinde 12 dolandırıcılık olayında 16 müşteki şahıstan toplam 111 bin lira maddi menfaat sağlayan 11 şüpheli şahıs tespit edildi. Samsun merkezli bu sabah İstanbul, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi ile Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde planlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıslardan toplam 11 bin 730 lira suçtan elde edildiği tespit edilen paraya el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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