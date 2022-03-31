Samsun, Ordu ve Giresun iftar vakti ne zaman? Ordu, Samsun ve Giresun sahur vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri

Ramazan ayı yaklaşırken Samsun, Ordu ve Giresun'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilecek. Peki Samsun, Ordu ve Giresun iftar vakti ne zaman? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

SAMSUN, ORDU VE GİRESUN İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Samsun, Ordu ve Giresun'da ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılırken, son iftar ise 1 Mayıs'ta yapılacak.

SAMSUN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ORDU 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

GİRESUN 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:

RAMAZAN AYI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

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