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  4. Samsun'un bu mahallesinde tek bir koronavirüs vakası görülmedi

Samsun'un bu mahallesinde tek bir koronavirüs vakası görülmedi

07.09.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Gökalan Mahallesi’nde Türkiye’de görülen ilk vakadan bugüne kadar hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı. Öte yandan mahalle sakinleri tedbiri üst düzeyde tutmaya devam ediyor.

Samsun'un bu mahallesinde tek bir koronavirüs vakası görülmedi

Koronavirüs vakalarında bir zamanlar en yüksek riskli il olarak başı çeken Samsun’da yüz binde 678,72 ile görülen zirvenin ardından vaka oranı aşılamanın etkisiyle düşüşe geçti. 5 hafta Türkiye’nin en riskli ili olarak zirvede yer tutan Samsun, zor günleri geride bıraktı.

Yoğun bakım doluluk oranlarının yüksek seyrettiği ve sağlıkçıların bu dönemde mesai mefhumu gözetmeden çalıştığı ilde son 1,5 yılda 3 binin üzerinde vatandaş koronavirüsten hayatını kaybetti.

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TEK BİR VAKA BİLE GÖRÜLMEDİ

Vaka oranlarının yüksek seyrettiği dönemlerde bile Gökalan Mahallesi sakinleri kendisini korudu. Mahallenin girişine asılan pankartla mahalleye davetsiz misafir kabul edilmedi. Mahalleye girmek isteyenlerin HES koduna bakıldı.

Küçük çocukların da maske takıp kurallara uyduğu 65 nüfuslu Gökalan Mahallesi’ne Türkiye’de görülen ilk pozitif vakadan günümüze kadar Kovid-19 virüsü giremedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Samsun
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