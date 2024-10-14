Samsun'un neyi meşhur? Samsun'un meşhur şeyleri, yemekleri ve yerleri

Atakum, Ladik, Bafra ve Havza gibi popüler ilçelerinde yer alan etkileyici turistik rotalarla meşhur olan Samsun’dan yöresel hediyelikler satın alınabilir. Bunlar arasında dokuma halı ve kilimlerle Vezirköprü semaveri gibi değerli parçalar bulunur. Pidesi ve çorba çeşitleriyle meşhur olan Samsun mutfağında hamur işi, kuru yemiş, kıyma ve sakatat ürünlerinin yoğun olarak kullanıldığı görülür. Bu şehre giden turistlerin mutlaka uğradıkları rotalarsa Amazon Köyü ve Tarihi Çarşamba Köprüsü gibi ilgi çekici alanları içerir.

Samsun’un hediyelik eşya seçenekleri nelerdir?

Geçmişi MÖ 60.000’li yıllara kadar uzanan Samsun’daki hediyelik eşya opsiyonları, şehrin yöresel ve tarihi dokusunu temsil eden birçok ürünü içerir. Bunlardan birkaçı, Havza bölgesinde tasarlanan mücevheratlar ve dekorasyon objeleridir. Ayrıca Vezirköprü semaveri de şehirle özdeşleşen seyahat hatıraları arasındadır. Buna ek olarak Atakum’a giden turistlerin takı ve hediyelik dükkanlarına uğrayarak yüzük, bileklik, saat gibi ürünleri incelemeleri mümkündür.

Samsun denildiği zaman ilk akla gelen yerel eşyalardan biri de dokuma kilim çeşitleridir. Bordo rengin ağırlıklı olarak kullanıldığı dokuma halılarla kilimler, şehirden satın alınabilen değerli parçalar arasındadır. Örme hasır ve oyma ağaç ürünlerin de yaygın olarak üretildiği ilden, bu gibi dekorasyon objeleri temin edilebilir. Şehrin hediyelik eşya skalasını genişleten değerli nesneler arasında Atatürk temalı biblo ve tablo seçenekleri de öne çıkar. Ayrıca yerel pasajlardan mozaik işlemeciliği ürünleriyle tespihler de satın alınabilir.

Samsun’a özgü olan bazı lezzetlerin yerli ve yabancı turistler tarafından hediyelik olarak tercih edildiği görülür. Bunlar arasında fındık ve Bafra manda kaymaklı lokumu başta gelir. Ayrıca el yapımı salça ve Samsun pidesi de bu şehirden dönmeden önce satın alınabilecek gıdalara örnektir.

Samsun’un yöresel yemekleri hangileridir?

Hamur işi, kıyma ve sakatat ağırlıklı yemekleri içeren Samsun mutfağı’nın çorba çeşitleri bakımından da zengin olduğu görülür. Şehrin en popüler yöresel tarifiyse Samsun pidesi olarak belirtilmelidir. Buna ek olarak yerel mutfağı renklendiren hamur işi tarifleri arasında Yakakent mantısı öne çıkar. Samsun’un köklü geçmişini temsil eden başarılı yemeklerden biri de kaz tiridi olarak isimlendirilir.

Şehre giden turistlerin işkembe çorbasının bölgeye özgü versiyonunu tatmaları önerilir. Bununla birlikte Samsun’un meşhur Çakallı menemeni de ülke genelinde adından söz ettiren bir tariftir. Bir muhallebi türü olan paluze (palüze) de şehirde denenebilen popüler lezzetlerdendir.

Samsun’un ikonik tatlı çeşitleri arasındaysa Bafra nokuluyla Çarşamba kıvratması öne çıkar. Bu tariflerde yoğun olarak fındık ve ceviz gibi kuru yemişlerin kullanıldığı görülür. Şehir ziyaret edildiği zaman tadına bakılabilen diğer yerel tariflerse aşağıda örneklendirilmiştir:

Ispanak ve haluçka çorbaları

Bafra pidesi

Fasulyeli mısır çorbası

Terme pidesi

Baklalı sarma

Kuzu büryan

Kağıtta hamsi

Böbrek sote

Katıklı ekmek

Fasulye turşusu

Samsun’da görülmesi gereken yerler listesi

Tarihi, milli, dini ve doğal miras niteliğindeki mekanlarıyla meşhur olan Samsun’un popüler ilçeleri arasında Atakum ile Bafra öne çıkar. Ayvacık, Terme, Canik, Vezirköprü ve Ladik de şehrin turistik yerlerindendir. Çarşamba, Salıpazarı, Yaylakent gibi daha pek çok doğal alanlarıyla ünlü olan ilçeyi barındıran Samsun; gezginlere etkileyici ve ilgi çekici mekanları keşfetme şansı sunar. Amazon Köyü, Tekkeköy Mağaraları ve Kurtuluş Yolu gibi popüler yerlerin görülebildiği Samsun’un diğer turistik mekanları aşağıda listelenmiştir: