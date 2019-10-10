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Samsun Valiliğinden AA'ya teşekkür belgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 16:34 | Son Güncelleme

Vali Osman Kaymak, Milli Mücadele'nin 100. yılı kapsamında kentte düzenlenen etkinliklerin tanıtımına katkı sunan AA Samsun Bölge Müdürlüğüne teşekkür belgesi verdi

Samsun Valisi Osman Kaymak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı kapsamında kentte düzenlenen etkinliklerin tanıtımına katkı sunan AA Samsun Bölge Müdürlüğüne ve basın kuruluşlarına teşekkür belgesi takdim etti.

Kaymak, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Samsun'un tarihi bir döneme şahitlik ettiğini belirtti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığına işaret eden Kaymak, bu tarihi dönüm noktasının 100. yılı dolayısıyla kentte pek çok etkinlik düzenlendiğini vurguladı.

Etkinliklerin yıl sonuna kadar süreceğini aktaran Kaymak, "Özellikle 19 Mayıs günü yapılan etkinliklerle coşku doruğa ulaşmış oldu. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız ve siyasi parti liderlerinin Samsun'a gelerek ortak resim vermeleri gerçekten 100. yıla uygun çok anlamlı bir görüntü oldu. Bu, Samsun'un tanıtımına katkı oldu." dedi.

Etkinliklerin kamuoyuna aktarılmasında basın mensuplarının özverili çabaları olduğuna işaret eden Kaymak, şöyle konuştu:

"Burada pek çok kurumun destekleri oldu. Biz bu yönüyle etkinliklerde görev alan arkadaşlarımıza hatıra olması amacıyla teşekkür belgesi vermeyi düşündük. Bu günde etkinlikleri en iyi şekilde tanıtan, 100. yıl coşkusuna katılan arkadaşlarımıza bu belgeleri vereceğiz. Ben sizlere 100. yıl coşkusuna katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum."

Vali Osman Kaymak, başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na da değinerek, harekatın zaferle sonuçlanması için Mehmetçik'e başarı diledi.

Konuşmaların ardından Kaymak, basın kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür belgelerini verdi.

AA Samsun Bölge Müdürlüğü adına teşekkür belgesini Bölge Müdürü İsa Sansar aldı.

Vali Kaymak ve gazeteciler toplu fotoğraf çektirdi.

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