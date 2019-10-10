Samsun Valiliğinden AA'ya teşekkür belgesi

Samsun Valisi Osman Kaymak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı kapsamında kentte düzenlenen etkinliklerin tanıtımına katkı sunan AA Samsun Bölge Müdürlüğüne ve basın kuruluşlarına teşekkür belgesi takdim etti.

Kaymak, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Samsun'un tarihi bir döneme şahitlik ettiğini belirtti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktığına işaret eden Kaymak, bu tarihi dönüm noktasının 100. yılı dolayısıyla kentte pek çok etkinlik düzenlendiğini vurguladı.

Etkinliklerin yıl sonuna kadar süreceğini aktaran Kaymak, "Özellikle 19 Mayıs günü yapılan etkinliklerle coşku doruğa ulaşmış oldu. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız ve siyasi parti liderlerinin Samsun'a gelerek ortak resim vermeleri gerçekten 100. yıla uygun çok anlamlı bir görüntü oldu. Bu, Samsun'un tanıtımına katkı oldu." dedi.

Etkinliklerin kamuoyuna aktarılmasında basın mensuplarının özverili çabaları olduğuna işaret eden Kaymak, şöyle konuştu: