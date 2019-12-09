HABER

Samsun'a şehit ateşi düştü (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 22:45 | Son Güncelleme

ŞEHİDİN CENAZESİ SAMSUN'A GETİRİLDİ Şırnak’ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi, askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na getirildi. Aynı uçakla havalimanına gelen şehidin eşi Şennur Sayar, kızı İdil Sayar ve oğlu Yağız Sayar, güçlükle ayakta durabildi.

ŞEHİDİN CENAZESİ SAMSUN'A GETİRİLDİ
Şırnak’ın İdil ilçesinde terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın cenazesi, askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na getirildi. Aynı uçakla havalimanına gelen şehidin eşi Şennur Sayar, kızı İdil Sayar ve oğlu Yağız Sayar, güçlükle ayakta durabildi. Şehit Sayar'ın cenazesini Amasya Merzifon Havalimanı'nda, Amasya Valisi Osman Varol, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Emniyet Müdürü Ömer Urhal, protokol üyeleri, ailesi, yakınları ve askerler karşıladı. Şehidin cenazesi, Samsun'un Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şehit asker için yarın Havza ilçesi Gidirli Mahallesi Camii’nde öğlen vakti cenaze töreni düzenlenecek.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Tam o an çekildi! Tam o an çekildi!
Kaçak maden ocağında Afgan genç öldüKaçak maden ocağında Afgan genç öldü
Şuhutlu uzman çavuş Şırnak’ta yaralandıŞuhutlu uzman çavuş Şırnak’ta yaralandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

Anlı'yı çileden çıkaran olay! Kızını satıp...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Şırnak şehidi ile ilgili kahreden detay! Jandarma bu paylaşımı yapmıştı

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Türk-İş Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması

Eski vekil ihraç edildi! İşte sebebi

Eski vekil ihraç edildi! İşte sebebi

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayetten 4 saat önce...

Ceren'in katiliyle ilgili yeni görüntü! Cinayetten 4 saat önce...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Caniyle ilgili yeni detay! O gece kaldığı otel...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde 'artistlik' gerginliği

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

9 Aralık 2019 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekiliş sonuçları belli oldu!

Son dakika: HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı

HDP'li iki belediye başkanı tutuklandı

Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcıları arama çalışmalarında flaş gelişme!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Washington Post gizli belgeleri yayınladı! 18 yıllık hezimet

Gizli belgeler yayınlandı! 18 yıllık hezimet

Lösemi hastası Osman Efe, yaşam mücadelesini kaybetti

Osman Efe'den kahreden haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.