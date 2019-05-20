Samsun'da 19 Mayıs'ın 100. yılı etkinlikleri

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Fettah Can konser verdi.
Samsun Valiliği tarafından Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda program düzenlendi.
Programda sanatçı Fettah Can sahne aldı.
Sahnede yaklaşık bir buçuk saat kalan Can, sevilen parçalarıyla Samsunlulara keyifli anlar yaşattı.
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