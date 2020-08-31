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  4. Samsun’da 2 kişinin öldüğü olayla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da 2 kişinin öldüğü olayla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 18:16 | Son Güncelleme

Samsun’da bir çay ocağı önünde meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişinin öldüğü, 2’si ağır 4 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi’nde dün meydana geldi.

Samsun’da bir çay ocağı önünde meydana gelen silahlı çatışmada 2 kişinin öldüğü, 2’si ağır 4 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada İhsan Çetin (53), Cengiz Üner (42), Mustafa Ç. (45), Ali Osman A. (34) ve Hamza Ç. (37) yaralandı. Yaralılar, 112’ye ait ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. İhsan Çetin kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Cengiz Üner ise Gazi Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Mustafa Ç. ve Ali Osman A.’nın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis olay yerinde 29 adet boş kovan ele geçirdi.
Sırtından vurularak yaralanan Hamza Ç. hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayda ayağından yaralanan ve kaçtığı tespit edilen Kemal Ç.(29) ile Murat Ç. (44) de polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Kemal Ç., Murat Ç. ve Hamza Ç. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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