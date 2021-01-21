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  4. Samsun’da 23 bin 501 adet faturasız cep telefonu aksesuarları ele geçirildi

Samsun’da 23 bin 501 adet faturasız cep telefonu aksesuarları ele geçirildi

21.01.2021 17:13 | Son Güncelleme:
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Samsun’da 23 bin 501 adet faturasız cep telefonu aksesuarları ele geçirildi

Samsun’da bir işyerine baskın düzenleyen polis yaptığı araştırmada 23 bin 501 adet faturasız cep telefonu aksesuarları ele geçirdi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmada, İlkadım ilçesi Hüriyet Mahallesi Ağabali Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi.

Samsun’da bir işyerine baskın düzenleyen polis yaptığı araştırmada 23 bin 501 adet faturasız cep telefonu aksesuarları ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan çalışmada, İlkadım ilçesi Hüriyet Mahallesi Ağabali Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada, 23 bin 501 adet faturasız cep cep telefonu kılıfı, şarj aleti, koruyucu ekran gibi cep telefonu aksesuarları ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında "5607 sayılı Yasa’ya muhalefetten" yasal işlem yapıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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