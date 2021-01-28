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  4. Samsun’da 42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içine ormanlık alanda bulundu

Samsun’da 42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içine ormanlık alanda bulundu

28.01.2021 02:57 | Son Güncelleme:
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Samsun’da 42 gündür kayıp olan kadının cesedi çuval içine ormanlık alanda bulundu

Samsun’da 42 gündür kayıp olan 35 yaşındaki kadının cesedi çuval içinde naylona sarılmış ve çürümüş halde ormanlık alanda bulundu.Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Atakum ilçesinden 17 Aralık’ta evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık’ta polise kayıp başvurusu yaptığı Arzu Aygün’den bir daha haber alınamadı.

Samsun’da 42 gündür kayıp olan 35 yaşındaki kadının cesedi çuval içinde naylona sarılmış ve çürümüş halde ormanlık alanda bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Atakum ilçesinden 17 Aralık’ta evinden ayrılan ve ailesinin 24 Aralık’ta polise kayıp başvurusu yaptığı Arzu Aygün’den bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili kayıp kadının akrabası olduğu ileri sürülen Muharrem C. gözaltına alındı. Muharrem C. suçunu itiraf etti ve cesedin bulunduğu yeri gösterdi. Arzu Aygün’ün cesedi Samsun’un Terme ilçesinin Gökçeağaç mevkisinde sahil yolundaki ormanlık alanda çuval içinde çürümüş halde bulundu. Kadının cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kayıp olan Arzu Aygün bir süredir Müge Anlı’nın programında aranıyordu.

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