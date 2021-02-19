Samsun’da 5 bin 32 kapsül uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltında

Samsun’da 5 bin 32 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi doğrultusunda R.N. ve H.A.’ya ait adreslerde ve şahısların üstlerinde yaptıkları aramalarda toplam 5 bin 32 kapsül sentetik ecza ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 500 TL para ele geçirdi. R.N. ve H.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

