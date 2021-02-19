HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da 5 bin 32 kapsül uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltında

Samsun’da 5 bin 32 kapsül uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltında

19.02.2021 11:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsun’da 5 bin 32 kapsül uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltında

Samsun’da 5 bin 32 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi doğrultusunda R.N.

Samsun’da 5 bin 32 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi doğrultusunda R.N. ve H.A.’ya ait adreslerde ve şahısların üstlerinde yaptıkları aramalarda toplam 5 bin 32 kapsül sentetik ecza ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 500 TL para ele geçirdi. R.N. ve H.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Beklenen İstanbul depremiyle ilgili korkutan senaryoBeklenen İstanbul depremiyle ilgili korkutan senaryo
Dileklerin kabul olması için hangi dualar okunur?Dileklerin kabul olması için hangi dualar okunur?

En Çok Okunan Haberler

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Kısa Çalışma Ödeneği uzatılması Resmi Gazete'de!

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Peru'da polisten skandal hareket! Görevden alındı

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Rengi 'mavi' olan ilde kısıtlamalar kalkacak!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

Dünyayı heyecanlandıran açıklama: Biz hazırız!

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

İbrahim Tatlıses'in şaşırtan değişimi! Yeni imajı olay oldu

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

Kadın müşteriler kokudan rahatsız oldu! İki taksici gözaltında

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

HDP'den PKK'ya flaş çağrı: Bıraksınlar

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

Evlerinde katledilmişlerdi! Vahşette sır perdesi aralanıyor

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

5 il için flaş bölgesel kısıtlama talebi

Diğer Haberler

Uzmanı tek tek açıkladı! Koronavirüs aşısı öncesi bu uyarılara dikkat

Koronavirüs aşısı öncesi bu uyarılara dikkat!

Son Dakika: Beyoğlu'ndaki pidecide korkutan patlama

Beyoğlu'ndaki pidecide korkutan patlama

Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın bombacısı Kemal Pir yakalandı

Terör örgütü PKK'nın bombacısı Kemal Pir yakalandı

'İstanbul depreminde binaların yüzde 20'si kullanılmaz hale gelecek'

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili korkutan senaryo

Şişli'de balkon çöktü, facianın eşiğinden dönüldü!

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü

Kız kardeşi affetse de mahkeme affetmedi! Dehşete düşüren olayda 'pes' dedirten savunma

Kız kardeşi affetse de mahkeme affetmedi! Dehşete düşüren olayda 'pes' dedirten savunma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.