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Samsun’da acı olay

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 12:17 | Son Güncelleme

Samsun’da bir anne vitesteyken aracını çalıştırmak isterken kazara 2,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu.Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Samsun’da bir anne vitesteyken aracını çalıştırmak isterken kazara 2,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu.
Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne Ayşe Baştürk (37) park halindeki otomobili farkında olmadan vitesteyken çalıştırınca 2,5 yaşındaki oğlu Erdem Baştürk ileri doğru hamle yapan otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Ailesi tarafından aynı araçla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Erdem Baştürk, yapılan müdahalelere rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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