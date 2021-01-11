HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Samsun’da bir iş yerinde faturasız malzeme ele geçirildi

Samsun’da bir iş yerinde faturasız malzeme ele geçirildi

11.01.2021 17:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Samsun’da bir iş yerinde faturasız malzeme ele geçirildi

Samsun’da polis bir iş yerine yaptığı baskında çok sayıda faturasız malzeme ele geçirdi.Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da polis bir iş yerine yaptığı baskında çok sayıda faturasız malzeme ele geçirdi.
Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları çalışmada bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramada, aramada faturasız 31 adet hızarlı ağaç kesme motoru, 7 adet seyyar kaynak makinesi, 26 adet ispiral taşlama makinesi, 63 adet şarjlı matkap seti, 19 adet elektrikli hilti ve 4 bin 452 adet çeşitli markalarda sticker ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahibi halkında 5607 sayılı Kanun’a muhalefetten yasal işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım! Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım!
Ümitcan Uygun'un yakınları gazetecilere saldırdıÜmitcan Uygun'un yakınları gazetecilere saldırdı
Noter nasıl olunur? Noter katibi, noter memuru, noter veznedarı olma yoluNoter nasıl olunur? Noter katibi, noter memuru, noter veznedarı olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma

Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma

Survivor’da diskalifiye şoku! Ünlü oyuncu eleniyor mu?

Survivor’da diskalifiye şoku! Ünlü oyuncu eleniyor mu?

Yılın ilk Kabine toplantısı başladı!

Yılın ilk Kabine toplantısı başladı!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!

İstanbul'da yeni koronavirüs yasağı!

Yılmaz Erdoğan'la aşk mı yaşıyor?

Yılmaz Erdoğan'la aşk mı yaşıyor?

Adnan Oktar davasında karar açıklandı!

Adnan Oktar davasında karar açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Diğer Haberler

Yasaklar kalkacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman bitecek?

Yasaklar kalkacak mı, ne zaman bitecek?

Ümitcan Uygun'un yakınları gazetecilere saldırdı

Ümitcan Uygun'un yakınları gazetecilere saldırdı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular yarına dikkat

İstanbul için 'sarı' kodlu uyarı

Yer: Bodrum! Vatandaşlar gözlerine inanamadı

Yer: Bodrum! Vatandaşlar gözlerine inanamadı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

İBB'den vatandaşlara çağrı! Son tarih 15 Ocak

İBB'den vatandaşlara çağrı! Son tarih 15 Ocak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.