HABER

Samsun’da bir kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 17:25 | Son Güncelleme

Samsun’da ’uyuşturucu ticareti yaptığı’ gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bir kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun’da ’uyuşturucu ticareti yaptığı’ gerekçesiyle adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 kullanıcı şahsa 13 kapsül sentetik ecza sattığı tespit edilen Y.K. ve F.Ç. adlı kadını gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 103 adet sentetik ecza elde edildi.
Polisteki sorguları tamamlanan Y.K. ve F.Ç., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.Ç. adlı kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Y.K. ise tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

PARTNER Markette çalışıyordu, şimdi paraya para demiyor Markette çalışıyordu, şimdi paraya para demiyor
Çin’de alıkonulan İngiltere Konsolosluğu çalışanından işkence iddiasıÇin’de alıkonulan İngiltere Konsolosluğu çalışanından işkence iddiası
Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve berat verildiKıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere madalya ve berat verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 6,4 büyüklüğünde deprem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye yanıt

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AP Başkanı Sassoli'ye yanıt

Sanık el hareketi yapınca eşi korkudan bayıldı

Sanık el hareketi yapınca eşi korkudan bayıldı

Grup Yorum üyesi Helin Bölek ve Bahar Kurt'a tahliye!

Grup Yorum üyelerine tahliye!

Başörtülü öğretmene saldıran kadın yakalandı

Başörtülü öğretmene dehşeti yaşatmıştı! Yakalandı

Afrin'de şehitlerin cenazesini kaçıran PKK'lı terörist Duzyer Kurdi yakalandı

Şehitlerin cenazesini kaçırmıştı! Yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.