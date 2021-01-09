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  4. Samsun’da bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

Samsun’da bonzai ile yakalanan 2 kişi tutuklandı

09.01.2021 20:25 | Son Güncelleme:
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Samsun’da bonzai ile yakalanan 1’i kadın 2 kişi mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bonzai ile yakalanan 1’i kadın 2 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve çalışmalarda 8,85 gram bonzai ile yakalanan bir şahsa uyuşturucu madde satışını yaptıkları tespit edilen S.T. ile Y.N.E.’nin ortak kullanımında olan ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada 206,92 gram bonzai ile 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.T. ve Y.N.E. adlı kadın "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren iki kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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