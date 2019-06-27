Samsun’da DEAŞ şüphelisi Iraklı adliyede

Samsun’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda terör örgütü DEAŞ’a yönelik 3 gün önce İlkadım ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ şüphelisi Irak uyruklu A.A.R.R.(25) yakalanarak gözaltına alındı.

TEM Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan A.A.R.R. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

