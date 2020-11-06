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Samsun’da emekli polis kayınbiraderini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 14:43 | Son Güncelleme

Samsun’un Terme ilçesinde akrabasıyla tartışan emekli polis, beylik tabancasıyla kayınbiraderini bacağından yaraladı.Olay, Samsun’un Terme ilçesi Kumcağız Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’un Terme ilçesinde akrabasıyla tartışan emekli polis, beylik tabancasıyla kayınbiraderini bacağından yaraladı.
Olay, Samsun’un Terme ilçesi Kumcağız Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, emekli polis Rasim Ç. arazi anlaşmazlığı yüzünden kayınbiraderi Çetin G. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Rasim Ç. belindeki tabancayı çıkartarak ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar Çetin G.’nin ayağına isabet etti. Olayda yaralanan Çetin G. bölgeye sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldıktan sonra burada yapılan ilk müdahalenin ardından OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Şüpheli Rasim Ç. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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