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Samsun’da FETÖ’den 3 kişiye adli kontrol

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 16:25 | Son Güncelleme

Samsun merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 3’ü adliyeye sevk edilerek mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü telefonlardan örgütün mahrem sorumluları ile ardışık görüşmeleri tespit edilen askerlere yönelik Samsun merkezli 13 ilde dün operasyon düzenledi.

Samsun’da FETÖ’den 3 kişiye adli kontrol

Samsun merkezli 13 ilde eş zamanlı düzenlenen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 3’ü adliyeye sevk edilerek mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ankesörlü telefonlardan örgütün mahrem sorumluları ile ardışık görüşmeleri tespit edilen askerlere yönelik Samsun merkezli 13 ilde dün operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 16’sı muvazzaf rütbeli asker, 2’si kapatılan askeri okul öğrencisi toplam 18 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Bu günde 1 kişi daha gözaltına alınarak gözaltı sayısı 17’ye çıktı. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 1 astsubay ile 2 kapatılan askeri okul öğrencisi sorgulanmalarının tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, 14 kişinin ise sorgusunun devam ettiği 1 şahsın da arandığı öğrenildi.

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