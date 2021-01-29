Samsun’da kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma tarafından yakalandı

Samsun’da kaçak olarak define aramak için kazı yaptıkları tespit edilen 5 kişi jandarmanın takibi sonucu suçüstü yakalandı.

Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Çal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri "kaçak kazı yapılıyor" ihbarı üzerine V.S.(51), A.V.(47), M.D.(41), F.Ç.(61) ve Ş.Ş.’yi (32) kaçak olarak define aramak için kazı yaparken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 5 kişi ile birlikte 2 adet el feneri, 2 adet kürek, 1 adet 20 metre uzunluğunda halat ve 2 adet plastik bidon ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

