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Samsun’da kumar oynayan 15 kişi suçüstü yakalandı

13.01.2021 17:18 | Son Güncelleme:
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Samsun’da bir binada kumarhaneye çevrilmiş adrese baskın düzenleyen polis 15 kişiyi kumar oynarken yakaladı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da bir binada kumarhaneye çevrilmiş adrese baskın düzenleyen polis 15 kişiyi kumar oynarken yakaladı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, ihbar üzerine bir adrese yaptıkları baskında 15 kişiyi kumar oynarken yakaladı.
İlçe polisi çöp kutusuna atılmış bir adet 9 mm çaplı tabanca, tabancaya ait şarjör, içerisinde 6 adet fişek ile 64 adet 106’lık deste, 4 adet 52’lik deste iskambil kağıdı ve 55 adet üzeri yazılı yaz-boz kağıdı ele geçirdi. Söz konusu yerde bulunan 15 kişiye pandemi kurallarını ihlalden para cezası uygulanırken, 1 kişi hakkında da kumar oynamak için yer temin etmek ve 1 kişi hakkında da ruhsatsız silah bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.

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