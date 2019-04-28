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Samsun'da "renkli" festival

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 18:46 | Son Güncelleme

Gençlerin toz boyalarlarlı birbirlerini boyaması renkli görüntüler oluşturdu

Samsun'da düzenlenen renkli festivalde gençler toz boyalarla birbirlerini boyadı.

İlkadım ilçesindeki Batıpark'ta, Renkli Fest boya partisi düzenlendi.

Etkinliğe katılan yüzlerce genç, nişasta ve gıda boyasından üretilmiş kırmızı, mavi, pembe, mor ve yeşil boyaları birbirine attı. Boyaların havaya saçıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Festival, DJ performansı ile başlayıp daha sonra Kafakabin ve Pera konseri ile devam etti. Gençler, bastıran yağmura da aldırış etmeden eğlendi.

Festival düzenleyicilerinden Bahadır Fidan, festivalin 2 yıldır yapıldığına işaret ederek, "Nişasta ve gıda boyasından üretilmiş renkli boyaların insana zararı yok. Gençlerin üniversite sınavları öncesinde stres atmasını planladık. Burada amacımız gençlerin kendilerini renklerle ifade etmesi. Boyaları birbirine fırlatarak içlerindeki duyguları açığa çıkartıyorlar." dedi.

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boya Renkli Fest renkli festival Samsun

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