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  4. Samsun’da selülozik kağıda emdirilmiş bonzai ele geçti: 1 gözaltı

Samsun’da selülozik kağıda emdirilmiş bonzai ele geçti: 1 gözaltı

26.03.2021 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da selülozik kağıda emdirilmiş bonzai ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.Olay, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi.

Samsun’da selülozik kağıda emdirilmiş bonzai ele geçti: 1 gözaltı

Samsun’da selülozik kağıda emdirilmiş bonzai ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Olay, Samsun Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya’dan Samsun’a satış amaçlı uyuşturucu madde getireceği bilgisi edinilen S.E.’yi Antalya dönüşü Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yakalayarak gözaltına aldı. S.E.’nin üzerinde ve çantasında yapılan aramada 13 adet selülozik kağıda emdirilmiş bonzai ele geçti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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