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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

10.03.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 1 kişi tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 2 kişiden 1’i mahkemece tutuklanırken, diğer şahıs ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan 2 kişiden 1’i mahkemece tutuklanırken, diğer şahıs ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, müşterek hareket ederek uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi bulunan M.B. ve B.Y.’yi takibe aldı. Narkotik polisi söz konusu şahıslardan 6 paket halinde 135,13 gram esrar maddesi, uyuşturucu madde paketlemek için kullanıldığı değerlendirilen 88 adet şeffaf kilitli poşet ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 90 TL para ele geçirdi. M.B. ve B.Y. "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.
M.B. ve B.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.B. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken B.Y. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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