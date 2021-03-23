Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 2 kişi gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 2 kişi polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisi bulunan A.K. ve C.G.’yi takibe aldı. Söz konusu 2 kişi narkotik polisi tarafından Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi’nde iki paket halinde 108,98 gram bonzai ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.



