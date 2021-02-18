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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi adliyeye sevk edildi

18.02.2021 15:11 | Son Güncelleme:
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Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi adliyeye sevk edildi

Samsun’da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik salı sabahı il merkezinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Samsun’da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik salı sabahı il merkezinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 3’ü yaşı 18’den küçük 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 133,94 gram bonzai, 84 adet extacy hap, 259 kapsül sentetik ecza, 2 adet ruhsatsız tüfek, 8,78 gram kenevir tohumu, 8 adet tüfek kartuşu, uyuşturucu madde seyreltmek için kullanılan 375 ml aseton maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin lira ele geçirildi. 2 kişi ifadelerinin ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 3 çocuk ise dün Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Narkotik Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlanan İ.S., Y.İ. ve F.A. de "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden 3 kişi adliyeye sevk edildi

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