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  4. Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 5 zanlı adliyede

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 5 zanlı adliyede

02.04.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bu sabah Samsun il merkezinde ve Salıpazarı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 5 zanlı adliyede

Samsun’da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalarda tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bu sabah Samsun il merkezinde ve Salıpazarı ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 202,5 gram esrar maddesi, 284 kapsül sentetik ecza, 4 adet ekstasy hap, 0,23 gram sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 14 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.
İfadesi alınan 2 kişi savcının talimatıyla serbest bırakılırken, 5 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 5 zanlı adliyede

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