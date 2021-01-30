Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Canik Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.U.Y.(28) adlı şahsın Dereler Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alarak söz konusu şahsın Atakum ilçesindeki ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 300 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 20 gram kubar esrar ve 3 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili A.U.Y. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

