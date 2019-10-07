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Samsun'da yükümlüler cami boyadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 13:31 | Son Güncelleme

Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla 16 yükümlü, İlkadım ilçesindeki Kadıköy Emir Buhari Camisi'ni boyadı - Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç: - "Yükümlü kişilerin denetimli serbestlik kanalıyla hem rehabilitelerini sağlıyoruz hem de kamu yararına çalıştırarak topluma faydalı birer birey olmalarını amaçlıyoruz"

Samsun'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yükümlüler, Kadıköy Emir Buhari Cami'sini boyadı.

Canik Halk Eğitim Merkezi'nde "Emeğimiz Eğitim İçin" Projesi kapsamında eğitim alan 16 yükümlü, denetimli serbestlik kapsamında İlkadım ilçesi Kadıköy Emir Buhari Camisi'nin boya ve badana işlerini yaptı.

Programa katılan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen proje kapsamında ocaktan beri merkez ve köylerdeki 93 okulda Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce boya, badana, tamirat ve tadilat işlemlerinin yapıldığını söyledi.

Yükümlülerin bu kez cami boyadığını belirten Kılıç, "Kadıköy Emir Buhari Camisi'nde yapılan bu çalışmanın Camiler ve Din Görevlileri Haftası'na denk gelmesi ayrıca yapılan organizasyona bir anlam katmaktadır. İnşallah Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak okullarımızın yanı sıra elimizden geldiğince Samsun Müftülüğünün uygun gördüğü camilerde de bu işlemleri yapacağız." diye konuştu.

Kılıç, yükümlülerin denetimli serbestlik kanalıyla hem rehabilitasyonlarını sağlamayı hem de kamu yararına çalıştırarak topluma faydalı bireyler olmalarını amaçladıklarını söyledi.

İl Müftüsü Veysel Çakı da camilerin denetimli serbestlik kanalıyla onarıma alınmasının devlet millet kaynaşmasının güzel bir örneği olduğunu dile getirdi.

Camilerin temizliğinin önemini vurgulayan Çakı, "Fikir olarak bu güzel çalışma yıllar geçse de unutulmaz. Özellikle çalışan arkadaşlarımıza ve emeği geçenlere böyle güzel bir katkıdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Programa Denetimli Serbestlik İl Müdürü Şaziye Ateş, Canik Halk Eğitim Merkezi ve kurum personeli de katıldı.

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