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Samsun'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 15:38 | Son Güncelleme

Samsun'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında aynı aileden 7 kişi yaralandı.

Mürsel Aslantürk (74) idaresindeki 55 GM 261 plakalı hafif ticari araç, Kavakdibi mevkisindeki trafik ışıklarında önünde seyreden Recep Öveç'in (27) kullandığı 06 JRP 84 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bu araç, kırmızı ışıkta bekleyen Kasım Özayrancı (41) yönetimindeki 55 BAB 54 plakalı hafif ticari araca, Özayrancı idaresindeki araç da Ali Erdoğan'ın (31) kullandığı 52 AAG 760 plakalı otomobile çarptı.

Zincirleme kazada Hüseyin (46), Özlem (34), Zehra (36), Merve (8), Sefa (8), Zeynep (13) ve Ömer Özayrancı (12) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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