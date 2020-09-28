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Samsung 4K lazer projeksiyon cihazını tanıttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.09.2020 12:13 | Son Güncelleme

Samsung, gerçekleştirdiği sanal basın toplantısı “Life Unstoppable” etkinliğiyle, yepyeni 4K Ultra Kısa Mesafeli lazer projeksiyon cihazı The Premiere’i duyurdu.

Samsung 4K lazer projeksiyon cihazını tanıttı

Bu yeni 4K kalitesindeki lazer projeksiyon cihazı, ev rahatlığında büyük ekran sinema deneyimi sunuyor. Samsung’un Lifestyle ürün portföyünün yeni referans ürünü The Premiere görüntü deneyimini ekransız bir deneyime dönüştürüyor.

Samsung, bu yılın sonlarına doğru, ABD, Avrupa ve Güney Kore’den başlayarak, The Premiere’i dünya çapında satışa sunacak.

THE PREMİERE PROJEKSİYON CİHAZININ ÖZELLİKLERİ NELER?

The Premiere, LSP9T ve LSP7T olmak üzere 130 ve 120 inç seçenekleriyle sunulurken, 4K lazer görüntü çözünürlüğü sağlıyor. The Premiere LSP9T, üçlü lazer teknolojisine sahip dünyanın ilk HDR10+ sertifikalı projeksiyon cihazı olma özelliğini taşıyor. 2800 ANSI lumens değerinde pik parlaklığa ulaşabiliyor ve aydınlık-karanlık sahne geçişlerinde devrim niteliğinde karşıtlık detayları sunma becerisine sahip.

The Premiere aynı zamanda, kendi kategorisinde bir ilki gerçekleştirerek, kullanıcıların filmi çeken yönetmenin tam istediği görsellikte izleyebilmesine olanak sağlayan Filmmaker Modu'na ev sahipliği yapıyor. Bu akıllı projeksiyon cihazında aynı zamanda Samsung’un Akıllı TV platformu yüklü. Bu sayede, video oynatma uygulamaları,Tap View ve yansıtma gibi mobil bağlantı özellikleri kullanılabiliyor.

The Premiere, hepsi bir arada, kompakt ve yerden tasarruf sağlayan bir tasarıma sahip. Kısa mesafeli bir projeksiyon cihazı olduğundan The Premiere’i duvarın hemen önüne yerleştirebilmek mümkün.

Cihazın farklı dekorasyonlar için uyumlu, kumaş kaplı kenarlara sahip bir tasarımı var. The Premiere, yerleşik hoparlörlere ve Acoustic Beam surround ses sistemine sahip olduğundan, daha büyük ses ekipmanlarını ayrıca satın almanıza gerek kalmayabilir.

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