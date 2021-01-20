Samsung başkan yardımcısı hapis cezasıyla karşı karşıya

Savcıların 12 yıl hapis cezası talep ettiği Lee hakkında verilen hüküm kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı. Yaklaşık 1 yıldır tutuklu olan Lee serbest bırakıldı. Hapisten çıktığından beri Samsung’da faaliyet gösteren Lee-Jae Yong bugün tekrar hapse girmekle karşı karşıya. Lee şimdi Güney Kore Başkanı Park Geun-hye’nin ortağına rüşvet vermekten 2.5 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

LEE-JAE YOUNG'UN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Lee’nin hapishaneye dönüşü, Samsung için kritik bir zamanda gerçekleşiyor. Şirketin başkanı olan babası Lee Kun-hee geçen yıl öldü. Yaşlı Lee, 2014’te kalp krizi geçirdiğinden beri komadaydı ancak şirketin itibari başkanı olarak kaldı. Oğlu, Samsung’un fiili lideri olarak çalışıyordu. Samsung, Lee’nin avukatlarının ifadesine atıfta bulunarak ceza hakkında yorum yapmayı reddetti. Başkan yardımcısının savunma ekibini yöneten avukat Injae Lee, “Bu dava, eski başkanın gücünü kötüye kullanarak şirketin özgürlük ve mülkiyet haklarının ihlalidir,” dedi. “Mahkemenin kararını üzücü buluyorum.”

Duyurunun ardından Samsung (SSNLF) hisseleri yaklaşık % 3,8 düştü. Lee isterse temyize gidebilir, ancak niyetinin olup olmadığı henüz belli değil. Lee’nin yasal sorunları da henüz bitmedi. Lee de dahil olmak üzere Samsung‘un 11 yöneticisi geçen yıl yasa dışı işlemler, hisse senedi manipülasyonu ve yalancı şahitlik gibi suçlamalarla suçlandı. Dava hala beklemede.

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