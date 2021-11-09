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  4. Samsung'dan dünyada bir ilk! Galaxy S22'de kullanılabilir

Samsung'dan dünyada bir ilk! Galaxy S22'de kullanılabilir

09.11.2021 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dünyanın ilk LPDDR5X DRAM yongasını geliştirdiğini duyurdu. Şirket, LPDDR5 DRAM'e kıyasla 1,3 kat daha hızlı performans ve yüzde 20 daha düşük güç tüketimi sunduğunu iddia ediyor. Samsung'un LPDDR5X DRAM çipi, Galaxy S22'de kullanılabilir.

Samsung'dan dünyada bir ilk! Galaxy S22'de kullanılabilir

Samsung sadece akıllı telefonlarıyla değil, bellek çözümleriyle de tanınıyor. Güney Koreli firma, buna bağlı olarak LPDDR5X DRAM yongasını geliştirdiğini açıkladı. Bu, dünyanın ilk LPDDR5X DRAM yongası.

SAMSUNG DÜNYANIN İLK LPDDR5X DRAM YONGASINI TANITTI

Güney Koreli firma basın açıklamasında yeni bellek yongasının 14nm işlemi kullanılarak üretildiğini ve her bir yonganın 16 GB kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Samsung'un LPDDR5X DRAM çipinin veri aktarım hızı, LPDDR5'in 6.4Gbps hızına kıyasla 8.5Gbps olarak karşımıza çıkıyor. Yani LPDDR5X DRAM yongası, LPDDR5'den 1,3 kat daha hızlı. Ayrıca LPDDR5X DRAM, maksimum 64 GB’a kadar kapasite getiriyor.

Samsung-LPDDR5X-DRAM

GALAXY S22'DE GÖREBİLİRİZ

Bu yeni DRAM çipi akıllı telefonlarda, tabletlerde, dizüstü bilgisayarlarda ve hatta AR/MR/VR başlıklarda kullanılabilir.

Samsung'un bu yeni bellek yongasını yakında çıkacak olan Galaxy S22 serisinde kullanması da mümkün. Çünkü LPDDR5 teknolojisine dayanan önceki nesil bellek yongası, Galaxy S20 serisi ve Galaxy S21 serisinde kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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