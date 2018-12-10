HABER

Samsung’dan Galaxy S10 için sürpriz hamle

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.12.2018 09:14 | Son Güncelleme

Samsung’un 2019’un ilk çeyreğinde satışa sunması beklenen yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10 hakkında bazı yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İşte detaylar.

Samsung’dan Galaxy S10 için sürpriz hamle

Bilindiği üzere Samsung şu aralar yeni amiral gemisi modelleri üzerine yoğunlaşmış durumda. Genel kanı Güney Koreli teknoloji devinin 3 farklı S10 modeliyle kullanıcıların karşısına çıkacağı yönünde. Sızdırılan bilgilere göre Samsung Galaxy S10 haricinde S10 Lite ve S10+ modellerini de tanıtacak.

Şimdiye kadar önümüzdeki yıl satışa sunulacak S10 modelleri hakkında önemli sızıntılar gerçekleşti. Bunlardan birisi de cihazın 3 ana kamera ile geleceği yönündeydi. Fakat görünen o ki 3 ana kameraya sahip S10 modeli sadece S10+ olacak. Galaxy S10 ve S10 Lite modellerinde ise çift ana kamera yer alacak.

Keza geçtiğimiz gün sızdırılan bir bilgi de bu durumu doğrular nitelikte. Galaxy S10’u ve yanında bir kılıfla sızdırılan görsele bakacak olursak, S10’un çift ana kamera ile geleceğini net bir şekilde görebiliyoruz.

Zaten Samsung’un bazı premium özellikleri yalnızca S10+ modelinde kullanacağını biliyorduk. Nitekim 3 ana kamera da bunlardan biri. Ayrıca S10+’da çift ön kamera bulunacağını da dip not olarak belirtelim.

Samsung’un yeni S serisi cihazlarını 2019’un ilk çeyreğinde tanıtması bekleniyor. Muhtemelen S10 Lite, S10 ve S10+ önümüzdeki Nisan ayına kadar raflardaki yerlerini almış olacaktır. Bakalım Infinity-O tasarımıyla gelecek olan yeni S serisi cihazlar ne derece başarılı olabilecek.

Rage 2 çıkış tarihi açıklandı

Meğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntülerMeğer hepsini planlamış! Asansörde şok görüntüler
Cinsiyete özel çeviri sunuyor!Cinsiyete özel çeviri sunuyor!
Herkes bunun ne olduğunu çözmeye çalışıyorHerkes bunun ne olduğunu çözmeye çalışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung galaxy s10 teknoloji

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

WhatsApp sadece bu işletim sistemlerinde çalışacak

iPhone X fiyatı dip yaptı!

iPhone X fiyatı dip yaptı!

'Uzaylılar Dünya'ya gelmiş olabilir'

'Uzaylılar Dünya'ya gelmiş olabilir'

iPhone müjdesi! Büyük indirim geldi

iPhone müjdesi! Büyük indirim geldi

Huawei, Samsung’un planlarını alt üst etti!

Huawei, Samsung’un planlarını alt üst etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mortal Kombat 11 Steam’da ucuz fiyatıyla dikkat çekiyor

Oyunseverler için güzel haber! Ön siparişe sunuldu...

Devil May Cry 5 demosu çıktı!

Merakla beklenen oyunun demosu çıktı!

Galaxy S10 modellerinin ekran boyutları sızdırıldı

Samsung'un son bombası ile ilgili flaş detay!

Nokia modellerinin satış rakamları açıklandı

Nokia modellerinin satış rakamları açıklandı

Xbox Game Pass Aralık oyunları açıklandı

Xbox Game Pass Aralık oyunları açıklandı

TP-Link Archer VR1200 inceleme altında

TP-Link Archer VR1200 inceleme altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.