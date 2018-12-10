Samsung’dan Galaxy S10 için sürpriz hamle

Bilindiği üzere Samsung şu aralar yeni amiral gemisi modelleri üzerine yoğunlaşmış durumda. Genel kanı Güney Koreli teknoloji devinin 3 farklı S10 modeliyle kullanıcıların karşısına çıkacağı yönünde. Sızdırılan bilgilere göre Samsung Galaxy S10 haricinde S10 Lite ve S10+ modellerini de tanıtacak.

Şimdiye kadar önümüzdeki yıl satışa sunulacak S10 modelleri hakkında önemli sızıntılar gerçekleşti. Bunlardan birisi de cihazın 3 ana kamera ile geleceği yönündeydi. Fakat görünen o ki 3 ana kameraya sahip S10 modeli sadece S10+ olacak. Galaxy S10 ve S10 Lite modellerinde ise çift ana kamera yer alacak.

Keza geçtiğimiz gün sızdırılan bir bilgi de bu durumu doğrular nitelikte. Galaxy S10’u ve yanında bir kılıfla sızdırılan görsele bakacak olursak, S10’un çift ana kamera ile geleceğini net bir şekilde görebiliyoruz.

Zaten Samsung’un bazı premium özellikleri yalnızca S10+ modelinde kullanacağını biliyorduk. Nitekim 3 ana kamera da bunlardan biri. Ayrıca S10+’da çift ön kamera bulunacağını da dip not olarak belirtelim.

Samsung’un yeni S serisi cihazlarını 2019’un ilk çeyreğinde tanıtması bekleniyor. Muhtemelen S10 Lite, S10 ve S10+ önümüzdeki Nisan ayına kadar raflardaki yerlerini almış olacaktır. Bakalım Infinity-O tasarımıyla gelecek olan yeni S serisi cihazlar ne derece başarılı olabilecek.

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