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Samsung dört otomobil markasıyla ortaklığını duyurdu

15.01.2021 09:31 | Son Güncelleme:
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Samsung dört otomobil markasıyla ortaklığını duyurdu

Samsung, bu sabah Galaxy Unpacked etkinliğine ev sahipliği yaptı ve şirket, sunumlarının önemli bir bölümünü otomobiller için olan yeni özelliklerine ayırdı.

Her şeyi hızlandıran Samsung, SmartThings işlevselliğini otomobile ayağı ile genişletti. Bu sisteme uyumlu otomobiller, araç sahibi modelden uzaklaşınca motoru durdurabilme özelliğine sahip olacak. Ayrıca bu sistem klima sistemini de kontrol edebilecek.

Samsung akıllı anahtar-1

Samsung ve Google, Android Auto deneyimini geliştirmek için birlikte çalışacaklar. Bu ortaklık sayesinde, daha tanıdık ve sezgisel bir araç içi arayüz var. Android Auto, SmartThings ile birlikte çalışacak ve akıllı evinizi arabanızdan kontrol edebileceksiniz.

Samsung akıllı anahtar-2

Evinizin ısıtıcısını otomatik olarak kontrol edebilecek, ışıkları açıp kapatacak ve garaj kapısına müdahale edebileceksiniz. Bunun yanında evinizde varsa robotik süpürgeler bile etkinleştirilebilecek.

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