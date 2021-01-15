Samsung dört otomobil markasıyla ortaklığını duyurdu

Her şeyi hızlandıran Samsung, SmartThings işlevselliğini otomobile ayağı ile genişletti. Bu sisteme uyumlu otomobiller, araç sahibi modelden uzaklaşınca motoru durdurabilme özelliğine sahip olacak. Ayrıca bu sistem klima sistemini de kontrol edebilecek.

Samsung ve Google, Android Auto deneyimini geliştirmek için birlikte çalışacaklar. Bu ortaklık sayesinde, daha tanıdık ve sezgisel bir araç içi arayüz var. Android Auto, SmartThings ile birlikte çalışacak ve akıllı evinizi arabanızdan kontrol edebileceksiniz.

Evinizin ısıtıcısını otomatik olarak kontrol edebilecek, ışıkları açıp kapatacak ve garaj kapısına müdahale edebileceksiniz. Bunun yanında evinizde varsa robotik süpürgeler bile etkinleştirilebilecek.

