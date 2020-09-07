Samsung Galaxy A42 5G'nin fiyatı netleşti!

Akıllı telefon pazarının önde gelen isimlerinden biri olan Samsung geçtiğimiz günlerde 5G destekli uygun fiyat etiketine sahip yeni modeli A42 5G’yi tanıtmıştı. Güney Koreli teknoloji devi genel itibariyle telefonun tüm özelliklerini açıklamazken telefonun uygun bir fiyat etiketine sahip olacağı konusunda da garanti vermişti.

Galaxy A42’nin çıkış tarihi ve fiyatı geçtiğimiz gün netlik kazandı. Samsung yeni 5G destekli modelinin önümüzdeki Kasım ayında satışa sunmayı planlıyor. Telefon için belirlenen fiyat etiketi ise beklenenin biraz üzerinde diyebiliriz.

SAMSUNG GALAXY A42'NİN FİYATI ŞAŞIRTTI

Samsung’un 5G destekli yeni modeli Avrupa’da 369 euro’luk bir fiyat etiketine sahip olacak. Halihazırda 5G destekli bazı modellerin 250 euro altına satıldığını belirtmekte fayda var. Bu açıdan bakıldığında Samsung’un A42 5G için belirlediği etiketin biraz fazla olduğunu söyleyebiliriz.

Bu arada dipnot olarak belirtelim. Telefonda kullanılan yonga seti hala gizemini korumaya devam ediyor. Zira aynı şekilde RAM ve dahili depolama alanı hakkında da net bilgiler yok. Görünen o ki Samsung bu bilgileri son ana kadar netleştirmeyecek.

Muhtemelen Galaxy A42 Türkiye fiyatı da 4000 TL ile 5000 TL arasında bir bantta yer alacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.

Ford Kuga 1 milyon TL’lik fiyatıyla şaşırttı

