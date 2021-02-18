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Samsung Galaxy A52 5G için beklenti büyük

18.02.2021 10:04 | Son Güncelleme:
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Samsung Galaxy A52 5G için beklenti büyük

Beklenti yüksek olsa da cihaz henüz piyasaya sürülmedi. Ancak cihazın özellikleri hakkında kesin fikrimiz var. 

Galaxy A52 5G hakkındaki birçok sızıntıyla birlikte ortaya çıktı. Haberler hemen hemen her şeyi açığa çıkardı. Buna ek olarak cihaz şimdi de Google Play Console’da ortaya çıktı. Google Play Console listesi sayesinde edindiğimiz kesin bilgiler arasında cihazın Snapdragon 750G yonga setine sahip olması var. Ayrıca cihaz Android 11 ile birlikte kutudan çıkıyor.

SAMSUNG GALAXY A52 5G ÖZELLİKLERİ

Listede ayrıca, görünürde parmak izi okuyucusu olmadığı fark edildi. Güç tuşu ise açıkça görülebiliyor. Cihaz büyük olasılıkla AMOLED olan bir Infinity-O paneline sahip olacak. Google Play Console sertifikalı Galaxy A52 5G, 6 GB RAM’e ve Full HD+ çözünürlüğe ve 420 dpi’ye sahip bir ekrana sahip. Diğer söylentiler arasında, 15W hızlı şarjlı 4.500 mAh pil, arkada dörtlü bir kamera ve bir IP67 sertifikası yer alıyor. Bu özellikleri, Samsung markalı orta seviye akıllı telefonlarda Galaxy A5 (2017) ve Galaxy A7 (2017)‘den beri görmedik.

Samsung Galaxy A52 5G de hemen hemen aynı özelliklere sahip bir 4G kardeşe sahip olacak. Ancak bu versiyonu Snapdragon 720G üzerinde çalışacak. Buna ek olarak cihaz 5G ağlarının henüz mevcut olmadığı ülkelerde satışa çıkacak. En azından sızdırılan bilgiler bu yönde.

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