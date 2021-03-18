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Samsung Galaxy A72 özellikleri ile neler sunuyor?

18.03.2021 09:57 | Son Güncelleme:
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Samsung Galaxy A72 özellikleri ile neler sunuyor?

Samsung orta segmentteki yeni çatı modelini tanıttı. Peki Galaxy A72 özellikleri ile neler sunuyor?

Samsung uzun süredir merakla beklenen yeni A serisi modellerini sonunda tanıttı. Yeni tanıtılan modeller içerisinde çatıyı ise A72 modeli oluşturdu. Genel anlamda tasarım ve teknik özelliklerle A52 modelinden hallice olan A72, kamera özellikleriyle fark yaratacak bir cihaz.

İŞTE GALAXY A72'NİN ÖZELLİKLERİ

Galaxy A72’de aynı A52’de olduğu gibi Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 720G yonga seti bulunuyor. Bu yonga seti 8GB’lık RAM ile desteklenmiş durumda. 128GB’lık dahili depolama alanına sahip olan modelde microSD kart desteği de mevcut.

6.7 inçlik ekranla gelen telefonda A52 ve A32’de olduğu gibi Super AMOLED panel tercih edilmiş. Su ve toza karşı dayanıklı olan modelde Corning Gorilla Glass 5 koruması da bulunuyor.

Arka yüzünde 64 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/1.72″, 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.0, 52mm (telefoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultra geniş), 5 MP, f/2.4, (makro) özelliklerine sahip 4’lü bir ana kamera modülü yer alıyor. Burada asıl fark yaratan unsur ise 3x optik zoom özelliğine sahip 8MP’lik telefoto kamera. Ayrıca cihazın ön yüzünde de 32MP’lik selfie kamerası bulunuyor.

5000 mAh batarya ile gelen A72’de 25W hızlı şarj desteği de mevcut. Ayrıca kutu içeriğinden de 25W’lık hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Dolayısıyla A52’de olduğu gibi ikinci bir adaptör almanıza gerek de yok.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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