Samsung Galaxy A9 (2018) 4 kameraya sahip!

Birçok bilgisi internete düşen ve özellikleri neredeyse belli olan 4 kameralı Samsung Galaxy A9 (2018), Malezya'da düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Telefonun en önemli özelliği ana kamerasının 4 kamera modülüne sahip olması.

4 kameralı Samsung Galaxy A9 (2018) tanıtıldı. İşte özellikleri



Telefon dünyanın 4 kamera modülüne sahip ilk akıllı telefonu olarak tarihe geçti. Telefonda bulunan bu dört kamera Ultra geniş açı, ana kamera, telefoto ve alan derinliği kamerası olarak konumlanıyor.

Telefonda arka yüzdeki kameralardan biri Ultra Wide yani geniş açı özelliği sunacak. bu kameranın çözünürlüğü 8 Megapiksel iken, diyafram açıklığı f/2.4 ve görüş açısı da 120 derece olacak. İkinci kamera telefoto özelliğine sahip olacak. 10 Megapiksel çözünürlük, f/1.7 diyafram ve 2X optik zoom bu kameranın özelliği oluyor.

Üçüncü kamera ise ana kamera görevini yerine getiriyor. Bu kamera f/1.7 gibi yüksek bir açıklığa sahip ve 24 Megapiksel çözünürlük sunuyor. Son kamera ise alan derinliği fonksiyonu için kullanılacak ve 5 Megapiksel çözünürlük, f/2.2 diyafram ve Canlı Odaklanma gibi özellikleri bulunuyor.