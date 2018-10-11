Samsung Galaxy A9 (2018) 4 kameraya sahip!

Birçok bilgisi internete düşen ve özellikleri neredeyse belli olan 4 kameralı Samsung Galaxy A9 (2018), Malezya'da düzenlenen bir etkinlikle tanıtıldı. Telefonun en önemli özelliği ana kamerasının 4 kamera modülüne sahip olması.
4 kameralı Samsung Galaxy A9 (2018) tanıtıldı. İşte özellikleri
Telefon dünyanın 4 kamera modülüne sahip ilk akıllı telefonu olarak tarihe geçti. Telefonda bulunan bu dört kamera Ultra geniş açı, ana kamera, telefoto ve alan derinliği kamerası olarak konumlanıyor.
Telefonda arka yüzdeki kameralardan biri Ultra Wide yani geniş açı özelliği sunacak. bu kameranın çözünürlüğü 8 Megapiksel iken, diyafram açıklığı f/2.4 ve görüş açısı da 120 derece olacak. İkinci kamera telefoto özelliğine sahip olacak. 10 Megapiksel çözünürlük, f/1.7 diyafram ve 2X optik zoom bu kameranın özelliği oluyor.
Üçüncü kamera ise ana kamera görevini yerine getiriyor. Bu kamera f/1.7 gibi yüksek bir açıklığa sahip ve 24 Megapiksel çözünürlük sunuyor. Son kamera ise alan derinliği fonksiyonu için kullanılacak ve 5 Megapiksel çözünürlük, f/2.2 diyafram ve Canlı Odaklanma gibi özellikleri bulunuyor.
Telefonun ön kamerası ise 24 Megapiksel çözünürlük sunuyor ve diyafram açıklığı f/2.0.
Telefonun diğer özelliklerine bakacak olursak karşımıza 6.3 inç boyutunda 1080x2220 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekran çıkıyor. Çentik bulunmayan telefonda 6 ve 8 olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunuyor. Samsung Galaxy A9 (2018)'in depolama kapasitesi ise 128 GB. microSD bellek kartı ile bu rakamı 512 GB'a kadar yükseltebiliyorsunuz.
8 çekirdekli (4x 2.2GHz + 4x 1.8GHz) bir işlemcisi bulunan telefon Android 8.0 Oreo işletim sistemi ile geliyor.
Kasım ayından itibaren Türkiye'de de satışa sunulacak telefonun fiyatı ise henüz belli olmadı.
Samsung Galaxy A9 (2018) teknik özellikleri
6.3 inç 1080x2220 piksel Super AMOLED ekran
Yüzde 80.5 ekran/gövde oranı
Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 8 çekirdekli işlemci
Adreno 512 GPU
6/8 GB RAM seçeneği
128 GB depolama
microSD bellek kartı desteği
4 kamera modüllü ana kamera (8 Megapiksel Ultra Geniş Açı, 10 Megapiksel Telefoto, 24 Megapiksel ana kamera ve 5 Megapiksel alan derinliği kamerası)
Ana kamerada 4K 30 fps video kayıt
24 Megapiksel ön kamera
Ön kamerada Full HD video kayıt
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Parmak izi okuyucu
3800 mAh pil
Kaynak: Teknoloji
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