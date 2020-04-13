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Samsung Galaxy Beans kulaklık dünyasında değişim yaratacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.04.2020 12:06 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Beans henüz ismi kesinleşmeyen bir akıllı kulaklık modeli şirketin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı ve kullanıcılar için üst düzey bir deneyim oluşturmak istediği bu model yakında piyasalara sunulacak.

Samsung Galaxy Beans kulaklık dünyasında değişim yaratacak

Gelen sızıntılara göre bu model, Samsung Galaxy Note 20 ile birlikte piyasaya sürülebilir. Bu yeni kablosuz kulaklığın tıpkı AirPods Pro gibi aktif gürültü engelleme özelliği olmasına yüksek bir ihtimal olarak bakılıyor.

GALAXY BEANS ÖZELLİKLERİ

Bu modelin  28 mm uzunluğunda olacağı söyleniyor. Güney Kore kaynaklı sızıntılar; kulaklıkların 13 mm genişliğinde, şarj kasanın ise 26 mm kalınlığında olacağını gösteriyor.

Sızıntılarda her kulaklıkta iki hoparlör ve üç mikrofon bulunduğu ifade ediliyor. Bataryasının ise selefi Galaxy Buds Plus gibi 11 saat olacağı söylenenler arasında. Tüm bu özelliklere bakıldığında şirketin yeni kulaklık modelinin üst düzey olacağını söylemek mümkün. Fakat netleşmeyen çok fazla nokta olduğu için henüz kesin bir şey söylenmiyor.

GALAXY BEANS FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bu yeni kulaklık modelinin tartışılan bir diğer özelliği ise fiyatı. Yaklaşık olarak 936 TL civarında olması beklenen bu kulaklık modelleri vergilerle birlikte çok daha yüksek rakamlarla satışa sunulacak. Genel özellikleri düşünüldüğünde fiyat performans açısından dengeli olacağını söyleyebiliriz. Sizce yeni Samsung kulaklık modellerinde daha başka ne tür özellikler olacak? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Samsung Samsung Galaxy Galaxy Beans Kulaklık kablosuz kulaklık

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