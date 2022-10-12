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Samsung Galaxy J7 ekran görüntüsü alma nasıl yapılır? Samsun Galaxy J7 ekran görüntüsü SS nasıl alınır?

12.10.2022 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy J7 ekran görüntüsü alma ve kaydetme işlemi birçok kullanıcı tarafından araştırılıyor. Samsung Galaxy J7'ler ile ekran görüntüsünü pratik bir şekilde saniyeler içinde alabilirsiniz. Samsung Galaxy J7 ekran görüntüsü alma nasıl yapılır?

Samsung Galaxy J7 ekran görüntüsü alma nasıl yapılır? Samsun Galaxy J7 ekran görüntüsü SS nasıl alınır?

Yeni teknolojiler telefonların sürekli gelişmesine olanak sağlıyor. Sadece telefonla konuşmaktan çok daha fazla işlevi olan telefonlar, her geçen gün farklı özellikler ile kullanıcılarla buluşturuluyor. Samsung telefonlar, sahip olduğu özellikler ile dünya genelinde en çok tercih edilen cihazlar arasında yer alıyor.

Önemli bilgileri kaydetmemizi sağlayan telefonlarda zaman zaman ekranda yer alan bilgileri ekran görüntüsü olarak almaya da ihtiyaç duyarız. Samsung Galaxy J7 modelinde ekran görüntüsünün nasıl alınacağı, kullanıcılar tarafından sıklıkla araştırılır. Samsung Galaxy J7’lerde ekran görüntüsü almak çok kolaydır. Birkaç adımı takip ederek, saniyeler içinde telefonunuzdan ekran görüntüsü alabilirsiniz.

Samsung Galaxy J7 ekran görüntüsü nasıl alınır?

Samsung Galaxy J7 ekran görüntüsü almak isteyen kullanıcılar, çok az zaman harcayarak ekran görüntüsü alabilir. Samsung Galaxy J7 ekran görüntüsü almak için takip etmeniz gereken adımlar nelerdir, inceleyelim.

  • İlk olarak ekran görüntüsü almak istediğiniz ekrana gelmeniz gerekir.
  • Telefonunuzun güç tuşuna ve ana sayfa tuşuna aynı anda bastığınızda, birkaç saniye basılı tutmanız yeterlidir. Sonrasında ise bir çıt ya da deklanşör sesi duyacaksınız. Bu sesin gelmesi ya da ekrandaki animasyon ekran görüntüsünün başarı ile tamamlandığını gösterir.
  • Aldığınız ekran görüntüsüne ulaşmak için ise telefonunuzun galeri uygulamasında yer alan “screenshots” klasörüne gitmeniz gerekir. Aldığınız ekran görüntüsü screenshots klasörü içinde saklanır.

Samsung Galaxy J7’lerde ekran kaydı nasıl yapılır?

Son yıllarda sürekli yeni özelliklerle güncellenen akıllı telefonlar, pratik kullanım özellikleriyle de dikkat çekiyor. Birçok kullanıcı Samsung Galaxy J7’lerde ekran kaydının nasıl yapıldığı sorusuna cevap arıyor. Samsung Galaxy J7’lerle resim, video gibi görselleri ekran kaydı alarak kaydedebilir, pratik bir şekilde paylaşabilirsiniz. Telefonunuzda ekran görüntüsü almak istediğiniz alanı açtıktan sonra telefonda yer alan ses kısma ve telefonun güç tuşuna aynı anda basılı tutarak ekran görüntüsünü saniyeler içinde alabilirsiniz. Bu işlem sırasında telefonunuzun sesi açıksa, ekran görüntüsünün kaydedildiğini gösteren bir mesaj alırsınız. Telefonunuzun sesi kapalı olsa bile ekranda bir hareketlilik olacağı için ekranın kaydedildiğini anlayabilirsiniz. Ekran görüntüsünü aldıktan sonra kaydetmek bu kadar kolay!

Ekran görüntüsünü aldıktan sonra aldığınız fotoğrafın nereye kayıt edildiğini merak edebilirsiniz. Bunu görebilmek için galerinize bakmanız yeterlidir. Ekran kaydı alma işlemi

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