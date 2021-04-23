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Samsung Galaxy M40 güncelleme için hazır

23.04.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung Galaxy M40, 2019’da Android 9 Pie ile geçtiğimiz Mart ayında Android 10 güncellemesini almıştı. Şimdi cihaz One UI 3.1 ile Android 11 güncellemesini alıyor.

Samsung Galaxy M40 güncelleme için hazır

Yeni üretici yazılımı, M405FDDU2CUC6 sürüm numarasına sahip ve yaklaşık 2 GB’lık bir indirme gerektiriyor. Mart 2021 Android güvenliği ve yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü, sohbet balonları, tek seferlik izinler ve Samsung Klavye’nin daha yeni bir sürümü ile geliyor.

Güncelleme Android 11 ve One UI 3.1 özellikleriyle birlikte gelir.Güncelleme şu anda Hindistan’da başladı. Henüz bir güncelleme istemi almamış olanlar, manuel olarak kontrol etmek için Ayarlar> Yazılım güncelleme menüsüne gidebilir. Güncelleme yakın zamanda tüm bölgelere yayılacaktır.

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Cihazın özelliklerini hatırlayacak olursak: Samsung bu modelde yüzde 91.8 oranında bir ekran kasa oranıyla karşımıza çıkıyor. 6.3 inç ekran boyutuna sahip olan Galaxy M40, FHD+ çözünürlüğüne sahip. Snapdragon 675 işlemcinin kullanıldığı Galaxy M40, 6 GB RAM ile destekleniyor. Bu özelliklerinin yanı sıra telefon 3’lü arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor.

Bu kameralara da kısaca değinmek gerekirse; 32 megapiksel çözünürlüğünde ana arka kamera, 5 megapiksel çözünürlüğünde portre fotoğraflara odaklanmış olan ikinci bir kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı üçüncü bir arka kamera. Galaxy M40’ın ön kamerası ise 16 megapiksel çözünürlüğe sahip. Tüm bu özellikleriyle birlikte Samsung’un yeni modeli Galaxy M40, 15 Watt hızlı şarj özelliğini destekliyor ve 3.500 mAh batarya kapasitesine sahip.

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Samsung
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