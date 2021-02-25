Samsung Galaxy M62 ortaya çıktı! İşte Galaxy M62'nin özellikleri

Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy F62'yi resmileştirmişti. Ancak Galaxy F62, Hindistan pazarındaki kullanıcılara yönelik bir cihazdı. Galaxy F62'nin ardından şimdi ise firmanın resmi internet sitesinde Samsung Galaxy M62 gözüktü. Galaxy M62, Galaxy F62'nin küresel pazardaki versiyonu olacak gibi görünüyor.

SAMSUNG GALAXY M62 ÖZELLİKLERİ

Galaxy M62'nin internet sayfasından alındığı söylenen bilgilere göre, akıllı telefon 6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ Super AMOLED bir ekran ile gelecek. Ekranın altında Exynos 9825 işlemcisi yer alacak. İşlemciye 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik edecek. Galaxy M62'nin en dikkat çeken özelliği ise pili olacak.

PİLİ İLE ÇOK KONUŞULABİLİR

Samsung Galaxy M62, aktarılanlara göre 25W hızlı şarj desteğine sahip olan 7.000 mAh değerinde bir batarya ile gelecek. Mavi, siyah ve yeşil renklerle geleceği söylenen dört kameralı telefon, çeşitli çevrimiçi perakendecilere göre 3 Mart'ta satışa çıkacak. Bunun doğru olup olmadığını önümüzdeki günlerde göreceğiz.

