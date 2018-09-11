Samsung Galaxy Note 9 DxOMark puanı belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve Türkiye'nin en pahalı telefonu ünvanına sahip olan Samsung Galaxy Note 9'un DxOMark Puanı ortaya çıktı. Telefon iyi bir puan alarak platformun listesinde üçüncülük koltuğuna oturdu.
Samsung Galaxy Note 9'un DxOMark puanı belli oldu
Telefon, fotoğraf makinesi ve objektiflere belli standartlara göre puan veren DxOMark platformu, bazı eksikliklerine rağmen belli bir sıralama oluşturması açısından takip edilen bir listeye sahip. Yeni telefonlar geldikçe güncellenen bu listeye Samsung Galaxy Note 9 da girdi. Samsung'un en yeni amiral gemisi olan telefon, daha önce tanıtılan Galaxy S9 Plus modeli ile birebir aynı ön ve arka kameraya sahip. Ancak yeni model S9 Plus'tan daha fazla puan almayı başardı.
DxOMark testlerine giren Samsung Galaxy Note 9, Huawei P20 Pro ve HTC U12+'tan sonra 103 puan alarak üçüncülük koltuğuna oturmayı başardı. Hatta HTC U12+ ile aynı puanı alan telefon bu değerle Galaxy S9 Plus'tan 4 puan fazla almış oluyor.
Peki aynı kamera özelliklerine sahip olmalarına rağmen nasıl oluyor da Note 9, S9 Plus'tan daha fazla puan alıyor? Bunun en mantıklı açıklaması ise telefonda yapılan yazılımsal güncelleme. Fotoğraf çeken cihazlarda çekim sonrasında yazılımlar tarafından bir dizi işlem uygulanıyor. Bunun sonucu olarak aynı donanımı kullanan cihazların fotoğraf ve video kaliteleri de farklı olabiliyor. Muhtemelen benzer bir durum Samsung Galaxy Note 9'da da yaşandı.
Telefonun DxOMark platformunda video ve fotoğraf için aldığı değerlere ayrı ayrı bakacak olursak karşımıza fotoğrafta 107, videoda ise 94 değeri çıkıyor. HTC U12+'ın ardından üçüncü olan Samsung Galaxy Note 9'un kamerasının kalitesi bu sayede tescillenmiş oldu. Ancak Türkiye fiyatı kısa süre önce zamlanan ve 7999 TL olan telefonun bu fiyatla sadece cüzdanı kabarık kullanıcılara hitap ettiği de bir gerçek.
Kaynak: Teknolojioku
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