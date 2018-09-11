HABER

Samsung Galaxy Note 9 DxOMark puanı belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.09.2018 17:18 | Son Güncelleme

Fotoğraf çekebilen cihazları kamera özelliklerine göre sıralayan DxOMark, Samsung Galaxy Note 9 puanını açıkladı.

Samsung Galaxy Note 9 DxOMark puanı belli oldu!

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve Türkiye'nin en pahalı telefonu ünvanına sahip olan Samsung Galaxy Note 9'un DxOMark Puanı ortaya çıktı. Telefon iyi bir puan alarak platformun listesinde üçüncülük koltuğuna oturdu.

Samsung Galaxy Note 9'un DxOMark puanı belli oldu

Telefon, fotoğraf makinesi ve objektiflere belli standartlara göre puan veren DxOMark platformu, bazı eksikliklerine rağmen belli bir sıralama oluşturması açısından takip edilen bir listeye sahip. Yeni telefonlar geldikçe güncellenen bu listeye Samsung Galaxy Note 9 da girdi. Samsung'un en yeni amiral gemisi olan telefon, daha önce tanıtılan Galaxy S9 Plus modeli ile birebir aynı ön ve arka kameraya sahip. Ancak yeni model S9 Plus'tan daha fazla puan almayı başardı.

DxOMark testlerine giren Samsung Galaxy Note 9, Huawei P20 Pro ve HTC U12+'tan sonra 103 puan alarak üçüncülük koltuğuna oturmayı başardı. Hatta HTC U12+ ile aynı puanı alan telefon bu değerle Galaxy S9 Plus'tan 4 puan fazla almış oluyor.

Peki aynı kamera özelliklerine sahip olmalarına rağmen nasıl oluyor da Note 9, S9 Plus'tan daha fazla puan alıyor? Bunun en mantıklı açıklaması ise telefonda yapılan yazılımsal güncelleme. Fotoğraf çeken cihazlarda çekim sonrasında yazılımlar tarafından bir dizi işlem uygulanıyor. Bunun sonucu olarak aynı donanımı kullanan cihazların fotoğraf ve video kaliteleri de farklı olabiliyor. Muhtemelen benzer bir durum Samsung Galaxy Note 9'da da yaşandı.

Telefonun DxOMark platformunda video ve fotoğraf için aldığı değerlere ayrı ayrı bakacak olursak karşımıza fotoğrafta 107, videoda ise 94 değeri çıkıyor. HTC U12+'ın ardından üçüncü olan Samsung Galaxy Note 9'un kamerasının kalitesi bu sayede tescillenmiş oldu. Ancak Türkiye fiyatı kısa süre önce zamlanan ve 7999 TL olan telefonun bu fiyatla sadece cüzdanı kabarık kullanıcılara hitap ettiği de bir gerçek.

Kaynak: Teknolojioku

PARTNERÇocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?Çocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?
Yerli ve milli savaş uçakları yolda!Yerli ve milli savaş uçakları yolda!
Xiaomi Türkiye mağazasının açılış tarihi artık belli!Xiaomi Türkiye mağazasının açılış tarihi artık belli!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy Note 9 dxomark

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi

Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

Pakistan'da bir pazar yerinde mide bulandıran görüntü: Çürük üzümleri kırmızıya boyayıp satıyor

Pakistan'da bir pazar yerinde mide bulandıran görüntü: Çürük üzümleri kırmızıya boyayıp satıyor

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

İlginizi Çekebilir

Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar

Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar

Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu

Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu

Yeni iPhone'lar daha tanıtılmadan Apple'ı uçurdu!

Yeni iPhone'lar daha tanıtılmadan Apple'ı uçurdu!

A101'den General Mobile GM 8 Go fırsatı!

A101'den General Mobile GM 8 Go fırsatı!

Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar

Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
En iyi kameralı yerli General Mobile GM 9 Pro duyuruldu!

En iyi kameralı yerli General Mobile GM 9 Pro duyuruldu!

Ant-Man and The Wasp'i tekrar izlemeye hazır mısınız?

Ant-Man and The Wasp'i tekrar izlemeye hazır mısınız?

Yerli ve milli savaş uçakları yolda!

Yerli ve milli savaş uçakları yolda!

Xiaomi Türkiye mağazasının açılış tarihi artık belli!

Xiaomi Türkiye mağazasının açılış tarihi artık belli!

Apple AirPort artık iPhone X ile uyumlu!

Apple AirPort artık iPhone X ile uyumlu!

Samsung, Note 5 ve Galaxy S6 edge güncelleme desteğini kesti!

Samsung, Note 5 ve Galaxy S6 edge güncelleme desteğini kesti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.