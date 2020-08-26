Samsung Galaxy Note ailesinin fişini 2021 yılında çekebilir

Note serisinin yerini, görünüşe göre S Pen ile gelecek olan Galaxy S21 Ultra alacak. 2021’in ikinci yarısında Samsung, katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 3’ü piyasaya sürmeye odaklanacak.

GALAXY S21 GALAXY NOTE'UN SONUNU GETİRECEK

Samsung’un Galaxy S21 serisi altında S21, S21 + ve S21 Ultra olmak üzere üç cihaz piyasaya süreceği söyleniyor. S Pen, S21 serisinin en üst modeli olan S21 Ultra’da yer alacak. Bu doğruysa, Note serisi ile S serisi arasındaki temel fark ortadan kalkar ve Note serisi tarihin tozlu raflarındaki yerini alır.

Note serisi, en büyük ekrana, en yüksek özelliklere ve tabii ki S Pen’e sahip Samsung’un uzman kullanıcıları için bir yıl içinde nihai amiral gemisi cihazı olarak tasarlanmıştı. Ancak, son zamanlarda, Samsung’un S serisi ile Note serisi arasındaki farkların sayısı, Note 20 ile S20 ailesi ile neredeyse sıfıra inmişti. İki cihazı ayırt ettiren tek şey S-Pen olmaya başlamıştı.

Bu nedenle, Samsung’un Note serisini tamamen terk etmesi ve pazar payını Galaxy S hattına aktarması mantıklı olacaktır. Yılın ikinci yarısı için Samsung, tamamen katlanabilir akıllı telefon serisine, özellikle de Galaxy Z Fold 3’e odaklanacak. Note 20 serisi, Samsung’un Galaxy Note’un bu çok uzun listesindeki son iki cihaz olabilir.

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