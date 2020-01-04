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  4. Samsung Galaxy S10 Lite’ın fiyatı uygun olmayacak! İşte Galaxy S10 Lite’ın fiyatı

Samsung Galaxy S10 Lite’ın fiyatı uygun olmayacak! İşte Galaxy S10 Lite’ın fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.01.2020 20:08 | Son Güncelleme

Samsung’un geçtiğimiz gün tanıttığı Samsung Galaxy S10 Lite’ın fiyatı, Hindistan’da faaliyet gösteren bir internet sitesinde gözüktü. SamMobile tarafından sızdırılan bilgilere göre, Galaxy S10 Lite’ın fiyatı beklenildiği kadar uygun olmayacak.

Samsung Galaxy S10 Lite’ın fiyatı uygun olmayacak! İşte Galaxy S10 Lite’ın fiyatı

Samsung Galaxy S10 Lite geçtiğimiz gün tanıtıldı biliyorsunuz. Haftalardır sızıntılar ile gündeme gelen Galaxy S10 Lite, tanıtımı ile birçok kesim tarafından ilgiyle ve uygun fiyata akıllı telefon almak isteyenler tarafından coşkuyla karşılandı. Ancak SamMobile’ın aktardığı bilgilere bakılırsa bu coşku bozulabilir.

İŞTE SAMMOBİLE’A GÖRE SAMSUNG GALAXY S10 LİTE’IN FİYATI

SamMobile, Hindistan’da faaliyet gösteren bir internet sitesinde Galaxy S10 Lite’ın fiyatını sızdırmayı başardı. Bu sızıntıya göre, Galaxy S10 Lite Hindistan’da 52 bin rupiden yani yaklaşık olarak 724 dolardan (yaklaşık 4.324 TL) satışa sunulacak. Samsung’un yeni Galaxy Lite akıllı telefonlarını daha uygun fiyatlarla satışa sunacağı söylense de sızıntılar öyle söylemiyor.
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GALAXY S10 LİTE’IN RESMİ FİYATI NE OLACAK?

Samsung Galaxy S10 Lite’ın en azından Hindistan pazarı için 700 doların altında bir fiyata indirileceği öngörülüyor. Zira, rekabetin yüksek olduğu Hindistan pazarında Samsung’un Galaxy S10 Lite ile başarı yakalayabilmesi için daha da uygun fiyatlarla satışa çıkması elzem. Tabi tüm bu düşünceler ve öngörüler sızdırılan fiyatlar üzerinden kuruluyor. Gerçek çok başka olabilir ve Samsung, Galaxy S10 Lite’ı daha da uygun bir fiyatla satışa sunabilir.

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