Samsung Galaxy S20+ BTS Edition Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Samsung BTS ile geçtiğimiz günlerde gittiği iş birliğini eyleme dönüştürmüş, Samsung Galaxy S20+ BTS Edition ve Galaxy Buds+ BTS Edition adında iki yeni ürün tanıtmıştı. Bu ürünler, standart Galaxy S20+ ve Galaxy Buds+ ile teknik anlamda aynı olsalar da tasarımsal açıdan oldukça farklıydı. Çünkü Telefonun ve kulaklığın her detayında BTS yer alıyordu. Türkiye'deki BTS dinleyicilerini de heyecanlandıran ürünler, Samsung'un girişimi ile birlikte Türkiye'ye adım attı.

SAMSUNG GALAXY S20+ BTS EDİTİON TÜRKİYE'DE

Samsung Türkiye, Samsung Galaxy S20+ BTS Edition'ı ve Samsung Galaxy Buds+ BTS Edition'ı ön siparişe açtı. Samsung'un paylaştığı bilgilere göre Samsung Galaxy S20+ BTS Edition 9,799 TL fiyat etiketine sahip olacak. Standart Galaxy S20+ modeli ise ülkemizde 8,499 TL'den alıcı buluyor. Yani arada 1,299 TL gibi büyük bir fark söz konusu. Ancak aradaki fark Galaxy Buds+ BTS Edition ile kapanıyor gibi görünüyor.

GALAXY S20+ BTS EDİTİON'A ÖZEL BTS HEDİYELERİ VAR

Galaxy Buds+ BTS Edition, ön sipariş ile Samsung Galaxy S20+ BTS Edition alanlara hediye ediliyor. Üstelik Samsung'un BTS severlere tek hediyesi bununla da sınırlı değil. Bunun yanında 4 aylık YouTube Premium üyeliği de müşterilere ücretsiz olarak sunuluyor. Samsung Galaxy S20+ BTS Edition'ı satın almak istiyorsanız buraya tıklayarak ilgili mağazaya gidebilirsiniz.

