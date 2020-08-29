HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Samsung Galaxy S20 FE 5G: Önce Samsung'un sitesinde göründü, şimdi fiyatı ortaya çıktı!

Samsung Galaxy S20 FE 5G: Önce Samsung'un sitesinde göründü, şimdi fiyatı ortaya çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.08.2020 17:21 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy S20 FE ve Samsung Galaxy S20 FE 5G, Samsung Bulgaristan'ın resmi internet sitesinde görülmüştü. Bunun ardından bir sızıntı kaynağı, Samsung Galaxy S20 FE 5G'nin fiyatını sızdırdığını iddia etti.

Samsung Galaxy S20 FE 5G: Önce Samsung'un sitesinde göründü, şimdi fiyatı ortaya çıktı!

Samsung Galaxy S20 FE ve Galaxy S20 FE 5G'nin Samsung'un Bulgaristan sayfasında görüntülendiğini ve böylece bir nevi resmileştiğini sizlerle paylaşmıştık. Bu haberin üzerinden çok geçmeden, Samsung Galaxy S20 FE 5G'nin fiyatı Kanadalı bir sızıntı kaynağı aracılığıyla paylaşıldı.

İŞTE İDDİALARA GÖRE SAMSUNG GALAXY S20 FE 5G'NİN FİYATI

Galaxy S20 FE 5G, iddialara göre 1.148 Kanada dolarından satışa çıkacak. Bu güncel kur ile yaklaşık 877 dolar ediyor. Bu da uygun fiyatlı olması beklenen telefonun, pek de uygun olmayacağını açıkça gösteriyor. Fakat telefonun ABD'de daha uygun bir fiyatlandırma ile satışa çıkabileceği söyleniyor. Bu da Galaxy Note FE 5G'nin Galaxy Note 20'den ve Galaxy S20'den daha ucuz olacağına dair söylentileri haklı çıkartıyor.

Samsung Galaxy S20 FE 5G

RENK SEÇENEKLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Sızıntı kaynağının tek paylaşımı ise fiyatlara dair olmadı. Galaxy S20 FE 5G'nin renk seçenekleri de iddialarının arasındaydı. Buna göre Galaxy S20 FE 5G, Kanada'da lacivert, lavanta, gökyüzü yeşili, kırmızı, beyaz ve turuncu olmak üzere 6 farklı renk seçeneği ile tüketicilerin karşısına çıkacak. Galaxy S20 FE'nin ve Galaxy S20 FE 5G'nin ekim ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor. Telefonların ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durdurulduSeranay'a büyük şok! 2 yıldır emek verdiği proje durduruldu
Dev firma Huawei için izin istedi!Dev firma Huawei için izin istedi!
Kafein tüketenler için önemli uyarı! Migren,halüsinasyon...Kafein tüketenler için önemli uyarı! Migren,halüsinasyon...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trafik ışıklarında pompalı tüfekle dehşet saçtı
Trafik ışıklarında pompalı tüfekle dehşet saçtı
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
Prof. Dr. Kara'dan tedirgin eden açıklama: Sıkıntı olacağı kesin
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Ünlü isimden şoke eden iddia! 'Müslüm'ü Muhterem Nur öldürdü'
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Hastalığına sevinenlere 'din düşmanı' deyince olay tepki
Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
Oktay: Bu savaş sebebi olmayacak da ne olacak?
İstanbul Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar
İstanbul Valiliği'nden düğünlerle ilgili flaş karar
İlginizi Çekebilir
Bikinisiyle yemek pişirerek servet kazanıyor
Bikinisiyle yemek pişirerek servet kazanıyor
Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...
Google Haritalar'ın bu özelliklerini kimse bilmiyor! Kullananlara ödül bile veriyor...
İstediği telefonu alamadı, imza kampanyası başlattı!
İstediği telefonu alamadı, imza kampanyası başlattı!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Samsung'tan trafo gibi telefon geliyor!
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Uzaydan internet ne kadar hızlı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Poco yöneticisi tweet attı, merakla beklenen Poco X3'ün ilk özelliği belli oldu!
Merakla beklenen telefonun ilk özelliği belli oldu!
İşte yüzyılın en iyi buluşlarından olan elektrikli araçlar hakkında merak edilenler...
İşte yüzyılın en iyi buluşlarından olan elektrikli araçlar hakkında merak edilenler...
Nord out Clover in: OnePlus uygun fiyatlı bir telefon daha geliştiriyor!
Şimdi daha uygunu için kollarını sıvadı!
Neuralink nedir? Elon Musk’ın yeni projesi Neuralink ne demek?
Elon Musk’ın yeni projesi Neuralink ne demek?
Bir umut doğdu: MediaTek Huawei için ABD'den izin istedi!
Dev firma Huawei için izin istedi!
Raporlar ortaya koydu: iPhone 12 ailesi kutudaki kayba rağmen pahalı olacak!
iPhone 12 kutudaki kayba rağmen beklenen fiyatlarla gelmeyecek!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.