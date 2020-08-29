Samsung Galaxy S20 FE 5G: Önce Samsung'un sitesinde göründü, şimdi fiyatı ortaya çıktı!

Samsung Galaxy S20 FE ve Galaxy S20 FE 5G'nin Samsung'un Bulgaristan sayfasında görüntülendiğini ve böylece bir nevi resmileştiğini sizlerle paylaşmıştık. Bu haberin üzerinden çok geçmeden, Samsung Galaxy S20 FE 5G'nin fiyatı Kanadalı bir sızıntı kaynağı aracılığıyla paylaşıldı.

İŞTE İDDİALARA GÖRE SAMSUNG GALAXY S20 FE 5G'NİN FİYATI

Galaxy S20 FE 5G, iddialara göre 1.148 Kanada dolarından satışa çıkacak. Bu güncel kur ile yaklaşık 877 dolar ediyor. Bu da uygun fiyatlı olması beklenen telefonun, pek de uygun olmayacağını açıkça gösteriyor. Fakat telefonun ABD'de daha uygun bir fiyatlandırma ile satışa çıkabileceği söyleniyor. Bu da Galaxy Note FE 5G'nin Galaxy Note 20'den ve Galaxy S20'den daha ucuz olacağına dair söylentileri haklı çıkartıyor.

RENK SEÇENEKLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

Sızıntı kaynağının tek paylaşımı ise fiyatlara dair olmadı. Galaxy S20 FE 5G'nin renk seçenekleri de iddialarının arasındaydı. Buna göre Galaxy S20 FE 5G, Kanada'da lacivert, lavanta, gökyüzü yeşili, kırmızı, beyaz ve turuncu olmak üzere 6 farklı renk seçeneği ile tüketicilerin karşısına çıkacak. Galaxy S20 FE'nin ve Galaxy S20 FE 5G'nin ekim ayı içerisinde tanıtılması bekleniyor. Telefonların ülkemize gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.

