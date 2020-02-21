Samsung Galaxy S20 'kızardı'

Samsung Galaxy S20 ve Galaxy S20+ geçtiğimiz haftalarından en çok konuşulan akıllı telefon modelleri oldu. Samsung'un yeni Galaxy S20 serisinin özellikle iPhone 11 ile kıyasıya rekabet edecek modeli Galaxy S20, iPhone 11'e nazaran daha az renk seçeneklerine sahipti. Özellikle iPhone sahiplerinin çok hoşuna giden Product RED yani kırmızı renk seçeneği Galaxy S20 serisinde yoktu. Neyse ki Samsung sonunda kırmızı renk seçeneğini Galaxy S20 serisine ekledi.

SAMSUNG GALAXY S20 SERİSİNE KIRMIZI RENK TAKVİYESİ

Güney Kore'de faaliyet gösteren Korea Telecom (KT) Samsung Galaxy S20 ve Samsung Galaxy S20+'ın bir dizi tanıtımını yaptı. Tanıtımda, Samsung'un global tanıtımında da yer alana Galaxy S20 serisi akıllı telefonlar bulunuyordu ancak bu telefonların renk seçeneklerinde bir farklılık vardı; O da Samsung tarafından 'Aura Kırmızı' olarak adlandırılan kırmızı renk seçeneği. Böylece Samsung, Korea Telecom yoluyla Galaxy S20 serisine kırmızı renk seçeneği eklediğini duyurmuş oldu. Fakat Samsung'un Aura Kırmızısı sadece Galaxy S20 serisinde kullanılmadı.