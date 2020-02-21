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Samsung Galaxy S20 'kızardı'

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.02.2020 09:52 | Son Güncelleme

Samsug'un geçtiğimiz hafta satışa çıkardığı Samsung Galaxy S20 ve Samsung Galaxy S20+'a yeni renk seçeneği eklendi. Samsung ve Korea Telecom (KT) resmi adı Aura kırmızı olan Galaxy S20'nin yeni kırmızı renk seçeneğini tanıttı. Samsung!un söylediğine göre Aura kırmızısı sadece Galaxy S20 serisine değil bir başka sürpriz Galaxy ürününde daha karşımıza çıkacak.

Samsung Galaxy S20 'kızardı'

Samsung Galaxy S20 ve Galaxy S20+ geçtiğimiz haftalarından en çok konuşulan akıllı telefon modelleri oldu. Samsung'un yeni Galaxy S20 serisinin özellikle iPhone 11 ile kıyasıya rekabet edecek modeli Galaxy S20, iPhone 11'e nazaran daha az renk seçeneklerine sahipti. Özellikle iPhone sahiplerinin çok hoşuna giden Product RED yani kırmızı renk seçeneği Galaxy S20 serisinde yoktu. Neyse ki Samsung sonunda kırmızı renk seçeneğini Galaxy S20 serisine ekledi.

SAMSUNG GALAXY S20 SERİSİNE KIRMIZI RENK TAKVİYESİ

Güney Kore'de faaliyet gösteren Korea Telecom (KT) Samsung Galaxy S20 ve Samsung Galaxy S20+'ın bir dizi tanıtımını yaptı. Tanıtımda, Samsung'un global tanıtımında da yer alana Galaxy S20 serisi akıllı telefonlar bulunuyordu ancak bu telefonların renk seçeneklerinde bir farklılık vardı; O da Samsung tarafından 'Aura Kırmızı' olarak adlandırılan kırmızı renk seçeneği. Böylece Samsung, Korea Telecom yoluyla Galaxy S20 serisine kırmızı renk seçeneği eklediğini duyurmuş oldu. Fakat Samsung'un Aura Kırmızısı sadece Galaxy S20 serisinde kullanılmadı.

Galaxy S20 kırmızı

GALAXY BUDS+ DA 'KIZARDI'

Korea Telecom'un yaptığı tanıtımda Samsung Galaxy Buds+ da sahne aldı. Tanıtımda Galaxy S20 ve Galaxy S20+'ın yanında Galaxy Buds+'a da Aura Kırmızısı renk seçeneğinin eklendiği duyuruldu. Böylece Galaxy Buds+, kırmızı renkli bir Galaxy S20 sahibi olmak isteyen herkes için Galaxy S20'yi tamamlayan bir unsura dönüşmüş oldu.

Galaxy S20 Aura Kırmızı

Kore'de kırmızı Galaxy S20 ve Galaxy Buds+ için yayınlanan reklamlarda ise K-Pop yıldızlarının kullanılması dikkat çekti. Samsung Galaxy S20 ve Galaxy Buds+'ların Aura Kırmızı renk seçeneğinin diğer ülkelere de sunulması bekleniyor. Bu ülkeler arasında Türkiye'nin de olması olası.


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