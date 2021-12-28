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Samsung Galaxy S20 kullanıcıları dikkat

28.12.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsung’un en iyi yaptığı işlerden biri de hiç kuşkusuz, piyasaya sürdüğü akıllı telefon modellerinin arkasında durması, oldukça uzun bir süre bu modelleri yeni güncellemelerden mahrum bırakmamasıdır.

Samsung Galaxy S20 kullanıcıları dikkat

Belki de sıradan bir marka için gayet normal ve hatta görev olarak düşünülebilecek bu durum, her yıl piyasaya onlarca yeni seri ve modelden akıllı telefon sunan bir şirket için hiç de öyle basite alınabilecek bir durum değil.

İşte günün güzel haberi ise, bu defa Samsung Galaxy S20 kullanıcılarına geldi. Bir süredir One UI 4.0’dan haber alamayan ve git gide bir karamsarlığa bürünmeye başlayan Samsung Galaxy S20 kullanıcılarının yüzünü güldürecek haber Güney Kore’den geldi.

Güney Kore’de yer alan One UI Beta forumunda, Samsung Operasyon Yöneticisi olduğu anlaşılan bir yetkilinin yaptığı, “resmi güncelleme yayınlanmaya hazır, artık geri sayım başlamıştır” açıklaması, Galaxy S20 kullanıcılarını sevindirdi.

Bununla birlikte her ne kadar söz konusu yetkili bu cevabı, bir Galaxy S20 kullanıcısının sorusuna yanıt olarak vermesinden dolayı muhatap sadece bu seri zannedilse de, aslında Samsung cephesinden daha önce yapılan açıklamalarda bu güncellemenin Galaxy Note 10 serisi, Note 20 serisi, Galaxy Z Flip ve Galaxy Fold modelleri için de servis edileceği duyurulmuştu.

Tabi söz konusu güncelleme tüm bu akıllı telefon modellerine aynı anda mı servis edilir yoksa belli bir sıraya göre mi dağıtıma çıkılır işte onu da zaman gösterecek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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