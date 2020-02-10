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Samsung Galaxy S20 Ultra yine görüntülendi fakat bir farkla!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.02.2020 12:24 | Son Güncelleme

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 11 Şubat tarihinde tanıtacağı akıllı telefonu Samsung Galaxy S20 Ultra tekrar kameralara poz verdi. Kameraların karşısına geçen Samsung Galaxy S20 Ultra, sızıntılarda görülen Galaxy S20 Ultra'lara oldukça benzese de farklı olduğu kadar 'neden ki?' diye sorgulatacak bir donanıma sahip.

Samsung Galaxy S20 Ultra yine görüntülendi fakat bir farkla!

Samsung Galaxy S20 Ultra ile uzun zamandır deyim yerindeyse haşır neşiriz. 2019'un son demlerinden tutun, 2020'in bu günlerine kadar Galaxy S20 Ultra'nın sızıntılarıyla geçirdiğimiz birçok zaman oldu. Bu sızıntılar sayesinde cihazın neredeyse her donanımını ezberledik, kağıt kalem verilse birebir ölçülerde Galaxy S20 Ultra çizer olduk. Hal böyle olunca, yarın için bizleri heyecanlandıran pek bir şey kalmadı. Ancak, son gelen bir sızıntı Samsung'un son anda yaptığı bir değişiklik ile bizlere bir sürpriz hazırlayabileceğini açıkça gösterdi.

SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA'NIN KAMERALARINDA BÜYÜK SÜRPRİZ
Galaxy S20 Ultra için gelen sızıntılarda, Galaxy S20 Ultra'nın gövdesinin önceki sızıntılarla uyumlu olduğunu görüyoruz. Fakat cihazın arka tarafına geçtiğimizde ise bizi oldukça büyük bir sürpriz karşılıyor. Zira, Galaxy S20 Ultra'nın arka kameralarından oluşan adacığın alt tarafında yer alacak 100x Space Zoom ifadesinin yerini 10x Hybrid Optic Zoom'a bıraktığı görünüyor.

Samsung Galaxy S20 Ultra yine görüntülendi fakat bir farkla!

Daha önceki sızıntıların hemen hemen hepsinde 100x Space Zoom ibaresi ile karşılaşmışken, Samsung'un bir anda, hem de tanıtıma saatler kala böyle bir değişiklik yapması oldukça sürpriz. Samsung'un Galaxy S20 Ultra'da neden böyle bir değişiklik yaptığı ise meçhul. Ancak tahminler var.

SAMSUNG'TAN SNAPDRAGON'A AYRI EXYNOS'A AYRI İBARE
Tahminlere göre Samsung, işlemci olarak Qualcomm Snapdragon 865 ve Exynos 990 Galaxy S20 Ultra'ları ayırmak için böyle bir yola başvurmuş durumda. Buna bağlı olarak Snapdragon kullanan Galaxy S20 Ultra'ların 100x Space Zoom ibaresi ile, Exynos kullanan Galaxy S20 Ultra'ların ise 10x Hybrid Optic Zoom ibaresiyle geleceği iddia ediliyor. Yani, aslında donanımsal hiçbir fark olmamasına rağmen sırf işlemci farkından dolayı kameraların ibaresi değişmiş görünüyor. Böyle bir ayrıma gerek var mıydı bilemeyiz. Ancak gerçekten sırf işlemci farklılığından dolayı ibareler değişecek ise bu durum tüketiciler tarafından pek hoş karşılanmayabilir.

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