Samsung Galaxy S20 Ultra yine görüntülendi fakat bir farkla!

Samsung Galaxy S20 Ultra ile uzun zamandır deyim yerindeyse haşır neşiriz. 2019'un son demlerinden tutun, 2020'in bu günlerine kadar Galaxy S20 Ultra'nın sızıntılarıyla geçirdiğimiz birçok zaman oldu. Bu sızıntılar sayesinde cihazın neredeyse her donanımını ezberledik, kağıt kalem verilse birebir ölçülerde Galaxy S20 Ultra çizer olduk. Hal böyle olunca, yarın için bizleri heyecanlandıran pek bir şey kalmadı. Ancak, son gelen bir sızıntı Samsung'un son anda yaptığı bir değişiklik ile bizlere bir sürpriz hazırlayabileceğini açıkça gösterdi.

SAMSUNG GALAXY S20 ULTRA'NIN KAMERALARINDA BÜYÜK SÜRPRİZ

Galaxy S20 Ultra için gelen sızıntılarda, Galaxy S20 Ultra'nın gövdesinin önceki sızıntılarla uyumlu olduğunu görüyoruz. Fakat cihazın arka tarafına geçtiğimizde ise bizi oldukça büyük bir sürpriz karşılıyor. Zira, Galaxy S20 Ultra'nın arka kameralarından oluşan adacığın alt tarafında yer alacak 100x Space Zoom ifadesinin yerini 10x Hybrid Optic Zoom'a bıraktığı görünüyor.

Daha önceki sızıntıların hemen hemen hepsinde 100x Space Zoom ibaresi ile karşılaşmışken, Samsung'un bir anda, hem de tanıtıma saatler kala böyle bir değişiklik yapması oldukça sürpriz. Samsung'un Galaxy S20 Ultra'da neden böyle bir değişiklik yaptığı ise meçhul. Ancak tahminler var.